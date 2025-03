5º Aberto Cidade de Caratinga movimenta Jiu-Jitsu

CARATINGA- O Aberto de Jiu Jitsu Cidade de Caratinga, ano após ano, vem se tornando umas das principais competições da modalidade do interior mineiro. Em sua 5ª edição, realizada no dia 16 de março, no Ginásio Alpheu Chave, no América Futebol Clube, trouxe a Caratinga 413 atletas de diversas idades e graduações representando 21 municípios mineiros (Belo Horizonte, Caratinga, Coronel Fabriciano, Espera Feliz, Inhapim, Ipatinga, Itabira, Governador Valadares, Manhuaçu, Manhumirim, Piedade de Caratinga, Ponte Nova, Poté, Raul Soares, Santa Barbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, Teófilo Otoni, Timóteo, Tumiritinga e Vermelho Novo).

O evento é organizado pelo mestre Jean Chaves e já se tornou referência no calendário mineiro de competições de Jiu-Jitsu, aumentando a cada ano o número de atletas e equipes participantes e crescimento significativo do nível técnico da competição.

Além da relevância esportiva, o evento sempre exerce forte papel social. Este ano, parte da arrecadação de venda de açaí durante o evento foi destinado à campanha para o “Robinho” que busca recursos para a aquisição de um medicamento para o seu tratamento médico. Além disso, a organização juntamente com a Prefeitura de Caratinga destinou gratuidades de inscrição para crianças pertencentes ao Projeto Cristo em Ação que atua em Caratinga com a iniciação de crianças na modalidade. Das sete crianças do projeto que participaram do evento, todas conquistaram medalhas, sendo quatro medalhas de ouro e três de prata.

Jean Chaves agradece a todas as equipes e atletas participantes e aos parceiros que contribuíram para a realização do evento, sendo: Prefeitura de Caratinga através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte; Irmão Supermercados, Sicoob Credileste, Nadinhos Restaurante, Britador São Geraldo, Vanessa Moreno Advocacia e AR Participações, ressaltando que todas essas instituições fortalecem e engrandecem a modalidade e o esporte caratinguense.

Confira as classificações por finais por equipe:

Classificação Kids

1° Team Ballouta

2° Cindra Gold Team

3° Black Norte

4° NFT

Classificação Geral

1° Team Ballouta

2° Cindra Gold Team

3° NFT

4° Black Norte