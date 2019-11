5ª edição do livro ‘Além da Palavra’ é lançada com festa na FUNEC

CARATINGA – Foi lançada na noite da última sexta-feira (22) a 5ª edição do livro ‘Além da Palavra’. O evento foi realizado no auditório Celso Simões Caldeira, Campus I do UNEC. O exemplar reúne publicações de alunos e professores da FUNEC. A festa foi abrilhantada pela apresentação do coral Ad’Glorian e também contou com a presença de alunos do curso de extensão de Libras, Língua Brasileira de Sinais, que tiveram uma participação especial.

O livro ‘Além da Palavra’ possui 43 autores entre professores e alunos. O leitor encontra na publicação os mais diversos tipos de textos e de conhecimento. Há poesias, crônicas e artigos sobre os mais variados assuntos. Alessandra Soares é aluna da Escola Estadual Florentino Miranda da Costa, no distrito de Sapucaia e colaborou com a publicação como convidada. “É um sonho realizado. Agradeço muito ao Doutor Eugênio, que me deu a oportunidade. Sempre amei escrever e falo que o livro é meu melhor amigo. O texto foi uma comparação entre o passado e o presente das crianças de antigamente com as crianças de hoje. Elas brincavam mais, hoje a maioria fica no celular. É um sonho realizado.”

Quem também pôde dar a sua parcela de contribuição com a publicação foi a aluna do 6º período do curso de Letras do UNEC, Andreza Eduarda, que participa do projeto pela segunda vez. “Participar do trabalho é algo muito importante para mim, até porque na última edição eu também marquei presença e foi a minha primeira participação em livros. Dessa vez escrevi sobre um conto fictício que trata de um monólogo interior, conflitos interiores de uma moça apaixonada. Costumo muito escrever esse tipo de literatura intimista. Causa muita libertação em mim.”

A publicação foi organizada pelos professores Antônio Fonseca da Silva, Cláudia Silveira Domiciano, Eugênio Maria Gomes, e Paula Ribeiro de Sousa. Paula também considerou um prazer imenso participar. “Foi uma satisfação poder participar da organização e como autora. O livro foi preparado com muito carinho. Os autores falaram sobre assuntos específicos de suas áreas. Temos farmacêuticos, nutricionistas, médicos, psicólogos e administradores. E o que une todos os autores é o amor pela educação e a vontade de transmitir conhecimento para a população.”

A psicóloga Cláudia Silveira Domiciano também foi organizadora e coautora da obra, e destacou o significado de participar do projeto. “Foi muito prazeroso, gratificante. Ler, conhecer, dá asas à nossa imaginação. Tivemos todo o cuidado de lidar com a questão da elaboração de textos com os autores. Organizar um livro é de muita responsabilidade. Você lida com conhecimento, com sentimento. Tudo que organizamos, que precisamos, a quem recorríamos, sempre nos atendia a tempo e hora.”

Trata-se de uma leitura fácil e tranquila. A Editora é a FUNEC e a obra conta com o apoio da Fundação Educacional de Caratinga e da ACL, Academia Caratinguense de Letras.

Presidente da Academia Caratinguense de Letras e responsável pelo projeto, o professor e doutor Eugênio Maria Gomes, pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do UNEC, não escondia a satisfação com o sucesso do lançamento de mais uma edição do livro ‘Além da Palavra’. “É um momento muito importante para a Fundação Educacional de Caratinga, que através do seu Centro Universitário lança esse 5º volume. É um momento muito importante para a Academia Caratinguense de Letras, que é parceira do projeto e chancela a obra. Para mim particularmente como escritor um momento ímpar. Estamos há 5 anos consecutivos numa excelente produção dos professores da casa, de uma obra que é vasta, que traz os temas mais diversos possíveis e que o leitor vai agradar muito. É produção literária e a Fundação Educacional de Caratinga e a Academia Caratinguense de Letras, através dos professores e os convidados, oferecem à comunidade de Caratinga.”

Ao final, houve uma sessão de autógrafos promovida pelos autores e foi servido um coquetel aos presentes, ao som da cantora Lorena Soares.