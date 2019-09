5ª Conferência Municipal de Assistência Social conta com grande público em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última quinta-feira (29 de agosto) aconteceu em Santa Bárbara do Leste a 5ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento contou com grande participação popular e todos interagiram muito, dando sugestões e opinando sobre os temas propostos. A Conferência deste ano teve como tema: “Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social”.

Segundo a consultora de Programas Sociais, Valéria Viana, as conferências são espaços democráticos e acontecem a cada dois anos. A consultora ressaltou que, durante o evento, foram estudados temas de três diferentes eixos e com base no estudo, a população elaborou propostas, as quais serão encaminhadas para o Conselho Estadual de Assistência Social, com o objetivo de contribuir diretamente para o desenvolvimento de novas políticas públicas voltadas para a assistência social.

A prefeita Wilma Pereira agradeceu a todos pela presença e destacou mais uma vez que a união da sociedade e da administração são fundamentais para que o desenvolvimento aconteça de forma efetiva e assim, juntos, todos estão deixando marcas positivas na construção da história de Santa Bárbara do Leste.

Assessoria de Comunicação