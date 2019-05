57 buchas e 13 tabletes de maconha apreendidos no Nossa Senhora Aparecida

CARATINGA – Em uma ação realizada na tarde desta quinta-feira (29), a Polícia Militar apreendeu 57 buchas e 13 tabletes de maconha, duas balanças digitais e um facão na rua Adolfo de Mattos, bairro Nossa Senhora Aparecida. A PM já tem o nome do suspeito de ser o dono do entorpecente.

A Polícia Militar recebeu denúncias anônimas a respeito do tráfico de drogas na rua Adolfo de Mattos. As denúncias também apontavam que um jovem, 19 anos, estaria ameaçando os moradores e aliciando menores para revender as drogas. Assim que a equipe se deslocava até o local indicado, outra denúncia foi passada e ela dizia o rapaz estava embalando drogas e que ele se encontrava numa casa abandonada.

Assim que a guarnição se aproximou, o denunciado fugiu e pulou quintais de residências. Ele chegou a quebrar quatro telhas de amianto e um tanque em determinada casa.

Na casa abandonada os policiais apreenderam as buchas e o tablete de maconha, além das balanças e o facão.

Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição. Esse jovem já é conhecido do meio policial devido seu envolvimento com o tráfico.