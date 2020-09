Discussão por preço de salgado termina em morte

SIMONÉSIA – Todos os dias somos atordoados por notícias relatando crimes por motivos banais. E na noite desta sexta-feira (4) mais um crime foi cometido por um motivo fútil. A discussão por causa do preço de um salgado terminou em morte. O comerciante José Geraldo da Rocha, 52 anos, foi assassinado em seu bar, situado à rua Manoel Monteiro, distrito de São Simão do Rio Preto zona rural de Simonésia.

Conforme informações da Polícia Militar, o autor, 30, estava no bar de José Geraldo, quando houve um desentendimento por conta do preço de uma coxinha. O autor alegou que o preço era R$ 2,50 e a vítima falou que era R$ 3,00.

Diante do impasse causado por 50 centavos, o autor provocou a vítima, perguntando se ela seria ‘homem ou rato’. José Geraldo, se sentindo ofendido, pegou um pedaço de pau para atingir o autor, contudo não lhe agrediu, pois os frequentadores do bar ao verem a discussão, interviram no primeiro momento.

Após a vítima guardar o porrete, o autor arrancou uma faca, tipo peixeira, da cintura e partiu contra José Geraldo, que novamente tentou pegar o pedaço de madeira. Eles chegaram a lutar e autor desferiu dois golpes, que atingiram o as costas e o pescoço da vítima. José Geraldo saiu correndo e caiu nas proximidade de seu bar. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O autor evadiu em sua moto e não tinha sido localizado pela PM até o final dessa edição.