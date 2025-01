50 Anos da Jararaca Alegre resgata o carnaval de blocos de Caratinga

CARATINGA – Todo mundo que foi jovem em Caratinga nos anos 80 e 90 tem saudades dos bons carnavais que tivemos. Para resgatar estes momentos, vai acontecer o “Grito de Carnaval” da Jararaca Alegre, promovendo assim um “reencontro dos blocos”. Remanescentes dos blocos que agitavam os carnavais estão se reunindo para um grande encontro no dia 22 de fevereiro, às 21h, no Palácio de Cristal do Clube Caratinga, palco de tantas noites memoráveis.

Vai ter concurso de sambinha, fantasia e bloco mais animado; homenagens aos ícones dos carnavais como Dr. Fabinho, Maurício Meleca; vai ter o apadrinhamento de Aluisio Mendes Andrade, o patrono dos carnavais do clube, e muito confete, serpentina e alegria no salão.

Estão programados dois ensaios abertos da Charanga que vai animar o carnaval, para o público já ir esquentando os tamborins, sendo o primeiro no dia 08 de fevereiro no Resenha’s Bar. A festa faz parte do projeto dos 50 anos da revista Jararaca Alegre, que se completam em 2025.

A revista foi criada pelo cartunista Camilo Lucas, ‘o Camilinho’, aos 12 anos, na sala da 7ª série do Colégio Estadual, e continua em atividade até hoje. Camilinho e a Jararaca estiveram envolvidos em todos aqueles carnavais, especialmente no clube, organizando os blocos e publicando a cobertura bem humorada da folia depois que ela acabava.

“É muito difícil realizar um carnaval completo novamente, então optei por promover um Grito no sábado anterior ao carnaval propriamente dito”, afirma Camilo, completando: “Se tudo correr bem, quem sabe não será um embrião para que em 2026 tenhamos um carnaval nos 4 dias de Momo?”, disse Camilinho.

DETALHES DA FESTA

Quem vai comandar a folia no salão do Clube será a “Charanga Caratinga”, “um pessoal super animado e com um repertório maravilhoso de sambas, marchinhas e frevos”, diz Camilo. Vários blocos antigos já toparam se reunir, como Erro de Parto, Povo da Lua, Passa Régua, Turma do AA e Bixo Doido (este, na verdade, é o sucessor do Cachorro Doido, que virou marca registrada). Novos blocos também estão surgindo, como o “Unidos em Cima da Hora”. Quem quiser formar seu bloquinho será muito bem vindo, segundo os organizadores.

O serviço de bar será comandado por Cervejaria Grossenbier e Alambique Burguesinha, com os melhores coquetéis e cervejas artesanais, e a alimentação ficará por conta do renomado Chef Gustavo Alves. A produção fica a cargo de Camilo Lucas e Anderson Lucas, a direção musical é de Nathan Vieira e a sonorização por conta da DNA, do competentíssimo Ercy Campos.

Camilo acha importante salientar que esta festa só está acontecendo graças à parceria com o Clube Caratinga, cujo presidente, Edgar Martins, tudo fez para que o mesmo fosse viabilizado.

Está sendo estudada a possiblidade de uma matinê para crianças e adolescentes. “Ainda tem muita coisa pra ser confirmada mas a matinê está sendo olhada como a menina dos olhos”, diz Nathan Vieira.

Camilo salienta mais uma vez, também, que o projeto dos 50 anos da Jararaca Alegre só está acontecendo graças ao apoio do comércio, indústria e serviços da cidade de Caratinga. “Fico feliz demais por ter tantos amigos empresários que gostam do nosso trabalho e apoiam sem restrições”, afirma Camilinho, “e também toda a imprensa caratinguense, que divulga nossos projetos de forma abrangente e com a maior simpatia”.

Nesse momento, Camilo não pôde deixar de lembrar do mestre Ziraldo: “ele sempre dizia “que simpatia” quando achava uma coisa legal e “que antipatia” quando via alguma (***) da parte de alguém”, finaliza sorrindo.

Quem quiser mais informações e, também, acompanhar o andamento dos preparativos, pode fazê-lo pelo perfil @jararacaalegre no instagram.