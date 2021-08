50.000 VACINADOS

O município de Caratinga atingiu nesta quinta-feira, dia 12 de agosto, a marca de 50 mil pessoas vacinadas contra o novo Coronavírus. O número engloba aqueles que tomaram a primeira dose da vacina, e também os que receberam a vacina da Janssen, a qual é aplicada em dose única.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Erick Gonçalves, isso representa um grande avanço no controle da Pandemia, no entanto, é essencial que todas as medidas de higiene sejam mantidas.

Além disso, o município ressalta a importância da segunda dose para uma imunização efetiva.