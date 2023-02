5.177 famílias atendidas pelo Auxílio Brasil em fevereiro em Caratinga

De acordo com levantamento do Governo Federal, 675 famílias caratinguenses foram contempladas com o Auxílio Gás

DA REDAÇÃO- Os pagamentos de fevereiro relativos ao programa de transferência de renda do Governo Federal tiveram início na última semana Como de costume, os repasses são feitos de maneira escalonada, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). O cronograma foi interrompido entre os dias 18 e 21, devido ao Carnaval, mas, já os pagamentos já foram retomados e seguem até 28 de fevereiro, quando recebem os beneficiários com NIS final zero.

Os usuários não precisam trocar ou atualizar cartões. Os mesmos cartões do Auxílio Brasil seguem válidos para saques e movimentações. No dia 17 de janeiro, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) publicou a Portaria nº 855 para permitir o pagamento do valor mínimo de R$ 600 mensais aos beneficiários e o pagamento de 100% do Auxílio Gás.

Em fevereiro de 2023, o programa de transferência de renda do Governo Federal chega a 21,8 milhões de famílias, a partir de um investimento de R$ 13 bilhões. O valor médio recebido por família é de R$ 606,91. O programa está presente nos 5.570 municípios do país. Também neste mês, 5,95 milhões de famílias recebem outros R$ 112 relativos ao Auxílio Gás, fruto de um aporte de R$ 667,1 milhões. O benefício bimestral considera a média do preço nacional de referência do botijão de 13kg do gás de cozinha.

Em Caratinga, 5.177 famílias são atendidas pelo Auxílio Brasil, com a transferência de R$ 3.116.391,00 em recursos para o município e o valor médio pago de R$ 601,97. Já em relação ao Auxílio Gás, 675 famílias são atendidas, sendo o total de R$ 75.600,00 e o valor médio de R$ 112.