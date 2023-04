5.078 famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família em abril

CARATINGA- Neste mês de abril de 2023, o município de Caratinga teve 5.078 famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, totalizando um investimento de R$ 3.430.863,00 e um benefício médio de R$ 678,17.

Os pagamentos tiveram início nesta sexta-feira (14) com os beneficiários de Número de Identificação Sociais (NIS) final 1. Os repasses são feitos de maneira escalonada e seguem até o dia 28 de abril, quando recebem os beneficiários com NIS final zero.

Confira o detalhamento de benefícios no município:

. 873 Benefícios Primeira Infância do Auxílio Brasil (BPI-PAB): pago por criança, no valor de R$ 130,00, para famílias que possuam em sua composição crianças com idade entre 0 e 36 meses incompletos.

. 6.835 Benefícios Composição Familiar (BCF): pago por pessoa, no valor de R$ 65,00, para famílias que possuam em sua composição gestantes, nutrizes e /ou pessoas com idade entre 3 e 21 anos incompletos.

Deste total de BCF, 5.283 são Benefícios Composição Criança (BCC), 742 Benefícios Composição Adolescente (BCA), 539 Benefícios Composição Jovem (BCJ), 195 Benefícios Composição Gestante (BCG) e 76 Benefícios Composição Nutriz (BCN).

. 1.964 Benefícios de Superação da Extrema Pobreza (BSP): valor calculado de forma que a renda per capita da família, após o recebimento do BPI e do BCF, supere o valor da linha de extrema pobreza, fixada em R$ 105,00 mensais por pessoa.

. 1.047 Benefícios Compensatórios de Transição (BCOMP): benefício temporário, destinado às famílias beneficiárias do antigo Programa Bolsa Família (encerrado em outubro de 2021) que tiveram redução no valor total dos benefícios que recebiam do Programa, após sua migração ao Auxílio Brasil (em novembro de 2021).

. 4.965 Benefícios Extraordinários: concedido às famílias cuja soma dos benefícios financeiros mencionados acima seja inferior a R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo calculado e pago por família beneficiária (criado pela Medida Provisória nº 1.076, de 7 de dezembro de 2021 e incorporado permanentemente ao Programa Auxílio Brasil pela Lei nº 14.342, de 18 de maio de 2022).

. 5.059 Adicionais Complementares: valor adicional de R$ 200,00 reais mensais pago a todas as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, garantindo, assim, o mínimo de R$ 600,00 por família (criado pela Medida Provisória nº 1.155, de 1º de janeiro de 2023).

. 2.575 Benefícios Primeira Infância do Bolsa Família (BPI-PBF): pago por criança, no valor de R$ 150,00, para famílias que possuam em sua composição crianças com idade entre 0 e 6 anos.

AUXÍLIO GÁS

O Auxílio Gás é pago a cada dois meses seguindo o mesmo calendário do Bolsa Família, ou seja, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

O município de Caratinga teve 675 famílias beneficiadas pelo Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, totalizando um investimento de R$ 75.600,00.

Confira na tabela os valores para os municípios da região.