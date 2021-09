4º Pedal Pássaro do Amanhecer é sucesso em Inhapim

INHAPIM– Neste último domingo (19), Inhapim sediou pelo quarto ano o “Pedal Pássaro do Amanhecer”, uma realização do grupo Kalangos Bike Shop e o apoio total da prefeitura de Inhapim através das secretarias de Esporte, Lazer e Turismo, e Assistência Social.

O evento teve seu início e término na praça Padre Geraldo Homem de Faria (Praça da Matriz) no centro, e contou com a participação de ciclistas da cidade e de toda região, que foram recepcionados com café da manhã. “Quando a equipe Kalangos de Ciclismo de Inhapim nos procurou para mais uma vez formalizar parceria para realização deste evento, nos colocamos a disposição, pois movimenta nossa cidade, diversifica nossa cultura esportiva e incentiva a prática do ciclismo em nosso município”, informou o secretário de Esportes, Jean José Siqueira.

Já o enfermeiro e vice-prefeito Sandro Corrêa, o “Sandro da Saúde”, lembrou os benefícios que a prática da atividade física tem na vida das pessoas, e que em tempos de pandemia, essas atividades ficaram prejudicadas pelo distanciamento social que foi imposto. “Devagar estamos retomando nossas atividades comunitárias, mesmo que com cautela e segurança, pois a pandemia ainda não terminou, mas com o avanço do processo de vacinação já podemos ir aos poucos retomando nossa rotina. O ciclismo como atividade física é triplamente importante para a saúde, pois ajuda no condicionamento físico auxiliando o metabolismo, acelerando a queima de gordura corporal, aumentando a capacidade cardiorrespiratória. Pedalar pode ser um verdadeiro tratamento antidepressivo, pois após alguns minutos pedalando, seu cérebro libera substâncias neurotransmissoras especiais que produzem sensação de bem-estar”, disse o vice-prefeito.

Participando do evento ao lado de sua esposa Érica Barbosa, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” aproveitou a oportunidade para agradecer a Deus pela realização da parceria que culminou no sucesso de mais um pedal realizado em Inhapim. “Creio que os inhapinhenses amantes do ciclismo assim como eu estão vibrando em poder recepcionar os colegas ciclistas de dezenas de municípios representados em Inhapim. O “Pedal Pássaro do Amanhecer” já faz parte de nosso calendário de eventos esportivos, e queremos a cada ano fazer com que este evento cresça ainda mais. É importante agradecer a todos os envolvidos na realização do pedal, mas de maneira especial agradecer a Deus por nos proporcionar mais esta conquista”, ressaltou o prefeito.

RESULTADO DO 4º PEDAL PÁSSARO DO AMANHECER

Pela conclusão do trajeto em menor tempo no seguimento premiado ficaram em primeiro lugar os ciclistas Teyllor Rodrigues e Bruno Porto, em segunda colocação ficou o ciclista Lucas Dutra e em terceiro, Márcio Catu.

Já no grupamento feminino, o primeiro lugar ficou com a ciclista Elísia Rodrigues, e o segundo com Lara Magalhães. A terceira colocação ficou com Patrícia Moura.

“A Prefeitura de Inhapim agradece aos amantes do ciclismo que participaram do 4º Pedal Pássaro do Amanhecer em Inhapim, uma verdadeira festa de promoção ao ciclismo”.

Assessoria de Comunicação