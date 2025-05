4ª Feira de Adoção de Cães e Gatos

Evento une solidariedade, saúde animal e cidadania em Caratinga

CARATINGA- Nesta sexta-feira (16), a Praça Cesário Alvim — conhecida como Praça da Catedral — será palco de mais uma ação voltada ao bem-estar animal e à conscientização da comunidade: a 4ª Feira de Adoção de Cães e Gatos. O evento será realizado das 9h às 13h e promete transformar vidas — tanto de quem adota quanto dos animais à espera de um lar.

Sob o lema “Venha mudar uma vida!”, a feira incentiva a adoção responsável, oferecendo a oportunidade de dar amor e um novo começo a cães e gatos resgatados. Os animais disponíveis foram cuidados e estão prontos para fazer parte de uma nova família.

Mas a programação vai além da adoção. A feira também contará com Cadastro para castração social por meio do Castramóvel, medida essencial para o controle populacional e a saúde dos pets; testes de leishmaniose e microchipagem gratuita, garantindo mais segurança e rastreabilidade aos bichinhos; orientações veterinárias com alunos do curso de Medicina Veterinária do UNEC, que estarão no local para tirar dúvidas e dar dicas sobre cuidados com os animais; e distribuição de brindes para os pets, um mimo para os novos tutores que escolherem levar um amigo para casa.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Caratinga, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Superintendência de Vigilância em Saúde, e tem como foco a promoção da saúde pública, o combate ao abandono de animais e o incentivo à posse responsável.

A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade. Quem quiser adotar, deve ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência.