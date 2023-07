45° REGIONAL DA LCD

Indiscutivelmente, o Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos, é o mais importante do nosso futebol amador. A entidade que foi criada em 1962, promoveu o primeiro certame apenas em 1965. De lá pra cá, ao longo dessas seis décadas, 44 campeonatos foram realizados, contando períodos oficiais pela Federação Mineira de Futebol (1965 até 1996), até o atual momento, de 2002 a 2022.

A história do nosso futebol foi construída por muitos personagens, grandes clubes e muitos craques que desfilaram talentos em nossos campos. Conquistar o título, significa escrever o nome para sempre nessa história. Por isso, a expectativa é tão grande todos os anos para seu início. Esse ano, o que se diz nos bastidores, é que será um dos mais disputados, consequentemente de melhor nível técnico dos últimos anos.

1° de Maio: Primeiro campeão

Como disse anteriormente, muitas são as histórias do nosso futebol. Entre uma e outra, ao longo desses 61 anos de Liga Caratinguense de Desportos, muitas polêmicas, versões e histórias que ficaram guardadas e até mesmo desconhecidas pelas gerações mais jovens. Recentemente, na edição do dia 24 de junho, especial de aniversário da cidade, tive o prazer de contar um pouco sobre a rica história do Bairro das Graças Futebol Clube. Escrevi sobre 1965. O BG tinha um timaço, porém, não era filiado a LCD, o 1° de Maio tinha toda documentação em dia, era filiado a Liga, mas, não tinha um elenco forte. Assim, fizeram uma fusão, e o time na época do bairro Santo Antônio, recebeu todo elenco do Bairro das Graças.

O primeiro campeonato da Liga Caratinguense de Desportos começou em 25 de julho de 1965: Esporte Clube Caratinga, América, União Rodoviário, São Domingos, Santa Rita e 1° de Maio. Foram os seis clubes do primeiro campeonato da LCD.

A decisão foi entre Caratinga x 1°de Maio. O Dragão precisava vencer, empate dava o título ao alvinegro. Utilizando jogadores profissionais e não inscritos na Federação Mineira de Futebol, o Caratinga venceu por 3 a 0. Gols de Natal 2 e Quincas. Porém, na Segunda feira, o 1° de Maio entrou com recurso na LCD, Abel Teixeira foi a FMF, buscou documentos que comprovaram a irregularidade do Rubro Negro. O caso foi julgado e Alvinegro declarado campeão do primeiro campeonato oficial da LCD. A parceria entre Bairro das Graças e 1° de Maio deu certo. Em 1968, no segundo campeonato promovido, o BG já filiado e com a documentação toda em dia, participou com seu nome, seu elenco e sua camisa. Porém, o 1° de Maio conquistou o Bicampeonato vencendo o Vale Ouro por 2 a 1 na final. Posteriormente o time foi transferido para o Bairro Aparecida “Alto do Sal”.

Campeões de 1965: Mundinho, Jair, Silvinho, Noé, Jorginho, Aristeu, Abel Teixeira (vice artilheiro), Afonso, Adãozinho, Geraldinho Ribeirão (artilheiro do campeonato), e Carlinhos.

Bicampeões de 1968: Bizuca, Tãozinho, Jander, Nancy, Adilson, Ditão, Aristeu, Zé Mauro, Wilson Fraga Galofante, Joanir, Caparaó, João Preto, Paulo Sérgio e Miguel Madeira.

NOTA: Informações do livro Memória Esportiva, escrito pelo saudoso Nelson Souza e o professor Monir Saygli.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]