45 ANOS DA APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais tem programação especial para celebrar a data

CARATINGA- A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caratinga comemora hoje 45 anos de serviços prestados na cidade. Para marcar a data, uma programação especial está prevista com início neste sábado (18) e encerramento na terça-feira (21).

AVANÇOS

A fundação da Apae se deu no dia 18 de maio de 1974 pela senhora Laís Logan, conforme relata a diretora pedagógica, Rita de Cássia Rodrigues. “A nossa fundadora viu que estava faltando alguma coisa para as crianças deficientes há 45 anos, era muito diferente de hoje. Depois implantou a escola, que são poucas Apaes que têm, graças a Deus hoje temos quase 300 alunos”, afirma.

Dentre os principais avanços no trabalho desenvolvido, Rita chama atenção para o Centro Estruturado de Autismo, que atua com métodos diferenciados e especializados. “O PECS, que é uma psicóloga e uma fonoaudióloga trabalhando com os alunos; temos o Teacch, que também é para o autista onde se trabalha o material reciclado, para que eles possam ser alfabetizados através da visão e não de fala, porque a maioria deles não gostam de falar, já tem essa característica. Temos também uma piscina terapêutica, que é muito tratada com os autistas, além das outras síndromes”.

A Apae ainda conta com uma padraria experimental. Já no prédio da rua Raul Soares, os assistidos têm acesso a todo atendimento clínico. A intenção é ampliar esse quadro de profissionais, como afirma Rita. “Temos fisioterapeutas, psicólogos, neurologista, psiquiatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagoga e nutricionista. Hoje o aluno ou usuário da Apae tem um atendimento completo, inclusive nós estamos agora até aumentando nossa equipe, porque a demanda está aumentando. Estamos já em fase de contratação de outras pessoas para expandir o nosso atendimento com testes de psicólogos, que já estamos também adquirindo mais avançados, para que possamos fazer o teste com as crianças também”.

A instituição atende a pessoas de Caratinga e região com serviço completo: escola, tratamento clínico e assistência social. Por isso, o olhar também está voltado às famílias. “Temos também um trabalho com as mães, com oficinas de pintura e voluntários que fazem um momento de reflexão com elas. Hoje buscamos a qualidade de vida não só dos usuários, mas também das famílias”.

PROGRAMAÇÃO

Para celebrar esta data importante para a instituição, a programação inicia hoje. Toda a população é convidada a participar deste momento. “É uma alegria muito grande para nós estar convidando toda a comunidade de Caratinga e região para participar conosco dos 45 anos de fundação da Apae de Caratinga, essa instituição que presta serviço para todas as crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual e múltipla. Em nome de toda a diretoria, todas as famílias, colaboradores, funcionários e alunos, convidamos a toda a comunidade a estar conosco”.

Hoje está prevista missa em Ação de Graças, às 9h na Catedral. Em seguida serão realizadas apresentações artísticas. “Balé, jiu-jitsu, capoeira, dança, fanfarra de nossos alunos e apresentação de alguns artesanatos; da padaria experimental que nós temos e mostrar todos os trabalhos que são desenvolvidos. Estará toda a equipe técnica, assistência social, administrativo, pedagógico, para estar também participando”.

Na segunda-feira (20), às 19h, a Apae será homenageada na Câmara Municipal de Caratinga. O enceramento das comemorações na terça-feira (21) será com coroação e barraquinhas na Praça Cesário Alvim. “Realizaremos uma procissão saindo da Apae, às 18h45, acompanhado da Banda de Música Santa Cecília, para homenagear Nossa Senhora”.

A instituição tem inúmeros motivos para comemorar e há anos tem contado com a colaboração da comunidade. Por isso, Rita de Cássia reforça a importância das doações para desenvolvimento das atividades. “Temos o telemarketing que é a nossa sobrevivência também, através de cada doador, desde aquele com R$ 1, não importa o valor, mas a forma que se faz. A direção, toda a equipe faz um esforço, mas a comunidade abraça as campanhas, tudo que fazemos para arrecadar e fazer esse trabalho do dia a dia, uma folha de muitos funcionários; temos parcerias com algumas prefeituras que nos ajudam também com funcionários. Ao longo desses 45 anos cada um foi contribuindo para oferecer um trabalho melhor a cada dia para a comunidade. Venha conhecer o trabalho da Apae! É um prazer te receber aqui”.