43 produtores da região classificados no Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés

Na região, Piedade de Caratinga conseguiu o maior número de selecionados para a segunda etapa

DA REDAÇÃO- Já está disponível no site da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), a lista com os classificados para a segunda etapa do Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. Ao todo, 43 produtores da região foram selecionados nas categorias natural e cereja descascado/despolpado. As novas amostras de café devem ser entregues até 5 de novembro, nos escritórios da Emater-MG.

Os produtores selecionados para a próxima etapa do concurso devem entregar lotes com sacas de 60,5 quilos, café tipo 2, peneira 16 com vazamento máximo de 5%, e umidade de 10 a 12%. A coleta das amostras deve, obrigatoriamente, ser acompanhada por um extensionista da Emater-MG.

Os cafés serão avaliados por uma comissão julgadora, formada por especialistas em cafés especiais. A produção dos cafés participantes também passará por uma avaliação socioambiental. As amostras serão submetidas à análise sensorial, de acordo com a metodologia da Associação de Cafés Especiais (SCA). Serão observados atributos como fragrância, aroma, sabor, acidez, corpo, uniformidade, ausência de defeitos, doçura, finalização, equilíbrio e avaliação global.

CARATINGA E REGIÃO

Caratinga classificou dois produtores na categoria natural e três na categoria cereja descascado/despolpado.

O município que conseguiu a classificação de mais produtores foi Piedade de Caratinga, com o total de 12. Em seguida está São Sebastião do Anta, que tem sete na lista de classificados. Caratinga, Santa Bárbara do Leste e São Domingo das Dores classificaram cinco produtores cada. Ubaporanga é representando por quatro pessoas; Imbé de Minas três e Inhapim, duas.

O CONCURSO

Em sua 18ª edição, o Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais recebeu a inscrição de 1.557 amostras.

A solenidade de encerramento da premiação será em dezembro. Nela, serão conhecidos os três primeiros colocados de cada região produtora em cada categoria e o grande campeão estadual (a maior nota do concurso). Também será destacada a cafeicultora que obtiver a melhor pontuação entre os finalistas. Em 2020, os cafés vencedores do concurso foram adquiridos por uma rede de supermercados de Belo Horizonte por valores bem acima da média de mercado.

O Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais é promovido pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Emater-MG e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa), em parceria com a Universidade Federal de Lavras (Ufla), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe).

CATEGORIA NATURAL

Produtor Município Carlos Lúcio Peixoto Piedade de Caratinga Cornelio Spinola Santa Bárbara do Leste Dorval Paulino da Silva Piedade de Caratinga Giovane Martins de Oliveira Piedade de Caratinga João Victor Castro Falcão Caratinga Jonismar Geraldo Batista Santa Bárbara do Leste José Antonio dos Santos São Sebastião do Anta Leonardo Júnior Pacheco São Sebastião do Anta Marcelino Evangelista de Souza São Domingos das Dores Marcelo Henrique Gonçalves de Freitas Caratinga Maria Luiza Grossi Araújo Imbé de Minas Rogério Rocha de Melo Ubaporanga Ronaldo Sales de Souza Piedade de Caratinga Salvador Nogueira da Silva São Domingos das Dores Vanderson Quirino de Oliveira Santa Bárbara do Leste Victor Crisóstomo da Silva Santa Bárbara do Leste Walderson Dutra de Oliveira Piedade de Caratinga Wenilson Alves Soares Piedade de Caratinga Wenison de Faria Lopes Santa Bárbara do Leste Zenilton Bourguignon São Sebastião do Anta

CATEGORIA CEREJA DESCASCADO/ DESPOLPADO