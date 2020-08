42 KM DE SOLIDARIEDADE

Maratonista Lúcio Henrique cumpre percurso de Dom Corrêa a Caratinga, após arrecadar 500 toalhas para o Recanto dos Idosos

CARATINGA- 42 km percorridos em nome da solidariedade. Tudo começou com um propósito: arrecadar 42 toalhas para o Recanto dos Idosos Pastor Geraldo Sales, situado no Bairro Santo Antônio. Assim, o maratonista Lúcio Henrique lançou o desafio de percorrer a quilometragem correspondente a cada item doado.

Os corações solidários ultrapassaram os limites e foram 500 toalhas doadas por pessoas de Caratinga e região. No sábado (01/08), bem cedo, Lúcio já estava preparado: às 4h12 já estava na BR-116 em Dom Corrêa, distrito de Manhuaçu prestes a dar início ao seu trajeto que se encerrou no Recanto dos Idosos, em Caratinga. Ao longo do percurso, atravessou o centro da cidade e contou com o apoio da Polícia Militar.

A chegada ao destino ocorreu às 8h28. O percurso foi concluído em três horas e 57 minutos. O ritmo alcançado pelo atleta foi de cinco minutos e 39 segundos por quilômetro. Ele foi recepcionado pelos idosos e funcionários da instituição com aplausos movidos pela emoção e gratidão. Pela iniciativa, Lúcio recebeu uma placa de homenagem.