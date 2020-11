41 mulheres eleitas em municípios na região

DA REDAÇÃO- O DIÁRIO fez um levantamento de mulheres eleitas em Caratinga e outros municípios da região no pleito do dia 15 de novembro, contabilizando 41 representantes, seja nos cargos de prefeita, vice ou vereadora.

Se tratando do executivo, Santa Bárbara do Leste e Vargem Alegre elegeram prefeitas. O cargo de vice é ocupado por mulheres em Bom Jesus do Galho, Imbé de Minas, Raul Soares, Santa Rita de Minas e Santa Bárbara.

Não elegeram mulheres os municípios de Córrego Novo, Entre Folhas, Piedade de Caratinga e São Sebastião do Anta.

Confira os dados completos:

BOM JESUS DO GALHO

Vice:

Dra. Sabrina (PTB)

Vereadora:

Zi do Posto (PL)

BUGRE

Vereadora:

Cleomar do Geraldinho (MDB)

Ana Lopes (PL)

Sirlene do Renato (MDB)

Zeli do Zé Irineu (DEM)

CARATINGA

Vereadora:

Giuliane Quintino (PT)

Neuza da Oncologia (PODE)

Zelinha da Saúde (DEM)

CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Vereadora:

Beth do Moacir (PSB)

Alacilda (AVANTE)

CÓRREGO NOVO

Não elegeu mulheres

DOM CAVATI

Vereadora:

Angelita do Parceiro (PSDB)

Juscelma do Dezinho (MDB)

ENTRE FOLHAS

Não elegeu mulheres

IAPU

Vereadora:

Valdirene Nega (PSD)

Tereza do Tó (PSL)

Aparecida do Zé Ovidio (PODE)

IMBÉ DE MINAS

Vice:

Maria Coelho (PV)

Vereadora:

Bruna (MDB)

Dalva Cantineira (PTB)

INHAPIM

Vereadora:

Val da Saúde (MDB)

Zezé do Bom Jesus (DEM)

IPANEMA

Vereadora:

Cristiane da Saúde (PSL)

PIEDADE DE CARATINGA

Não elegeu mulheres

PINGO D’ÁGUA

Vereadora:

Samyra da Toneca (PSB)

POCRANE

Vereadora:

Marcia do Marruco (PSDB)

RAUL SOARES

Vice:

Jânea do Laboratório (PV)

Vereadora:

Janinha (Republicanos)

SANTA BÁRBARA DO LESTE

Prefeita:

Wilma (PP)

Vice:

Beth do Admardo (MDB)

Vereadora:

Ceninha da Saúde (MDB)

SANTA RITA DE MINAS

Vice:

Nem do Robson (Avante)

Vereadora:

Rosangela da Saúde (PSDB)

Zania do Lelei (PSD)

SÃO DOMINGOS DAS DORES

Vereadora:

Leiliane do Sid Cabelereiro (PSB)

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

Não elegeu mulheres

TAPARUBA

Vereadora:

Nadir do Frederico (DEM)

Fabiana Kerr (PSL)

UBAPORANGA

Vereadora:

Eva Azevedo (PV)

VARGEM ALEGRE

Prefeita:

Cilinha (PSD)

Vereadora:

Elisangela do Zé Quito (PSD)

Marlise do Bauer (PV)

VERMELHO NOVO

Vereadora:

Silvia do Nivaldo Boneis (Patriota)

Cida (PT)