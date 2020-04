41 casos confirmados de Dengue

Maioria dos casos foi registrado no distrito de Santa Efigênia

CARATINGA- O informe epidemiológico das arboviroses, divulgado pela Prefeitura de Caratinga traz os registros de casos notificados de doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti (Dengue, Zika e Chikungunya). Conforme os dados, de janeiro até o dia 22 de abril de 2020, foram 223 casos notificados para Dengue, 14 para Chikungunya e cinco casos de Zika Vírus.

Destas notificações, 41 casos foram confirmados para Dengue e 25 casos descartados. Houve uma confirmação de Chickungunya e seis resultados negativos. Para Zika Vírus, dois casos aguardam resultado e um já foi descartado.

Por localidades, a maioria dos casos notificados são do distrito de Santa Efigênia, sendo 35 notificações. Em seguida, os bairros Salatiel, Centro e Santa Cruz.

AÇÕES DESENVOLVIDAS

As atividades voltadas para o controle da Dengue, Zika Vírus, Chikungunya e Febre Amarela estão inseridas na subdivisão da Seção de Controle de Endemias, vinculada ao Departamento de Epidemiologia e Estatística da Secretaria Municipal de Saúde, responsável exclusivamente para controle do mosquito Aedes aegypti no Município de Caratinga, sendo que, as atividades baseiam inicialmente nos manuais e circulares estabelecidas nas Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle da Dengue. “Mas desenvolve atividades excepcionais de acordo com a necessidade do momento, levando em conta a peculiaridade do município em cada período que precede a possibilidade de epidemia, principalmente no período de alta transmissão das Arboviroses, com maior parte dos casos incidindo de dezembro a maio”.

Atualmente, a Seção de Controle de Endemias dispõe de 55 servidores desenvolvendo as mais variadas atividades voltadas para o controle do mosquito Aedes aegypti. Os atendimentos do Setor são quantificados pelos números de prédios existentes nas localidades x o número de ciclos x atividades desenvolvidas.

TRATAMENTO FOCAL

36.855 imóveis que são tratados quimicamente com larvicida a cada ciclo com duração de dois meses, totalizando seis ciclos anuais.

O Tratamento focal consiste em inspecionar no mínimo 80% dos imóveis cadastrados no Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue (SisPNCD), realizando o tratamento químico de todos os reservatórios que possam servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti e a remoção mecânica de possíveis criadouros de vetores transmissores das Arboviroses.

A Seção de Controle de Endemias desenvolve atividades voltadas para o controle do mosquito Aedes aegypti nos distritos de Cordeiro de Minas, São Cândido, Dom Modesto, Santa Efigênia e Santa Luzia, por se tratar de localidades com registros constantes de casos notificados para Arboviroses, seguindo a mesma metodologia aplicada no perímetro urbano no controle de vetores.

APLICAÇÃO ESPACIAL DE INSETICIDAS – ULTRA BAIXO VOLUME (UBV)

A Seção de Controle de Endemias realiza quando necessário à aplicação espacial de inseticidas com nebulizadores costais para o controle de surtos e bloqueio de transmissão em áreas com registro para Arboviroses.

PESQUISA LARVÁRIA E TRATAMENTO QUÍMICO DE PONTOS ESTRATÉGICOS

A Seção de Controle de Endemias realiza mensalmente 110 inspeções nos pontos estratégicos, os quais são inspecionados quinzenalmente, sendo realizado o tratamento focal e perifocal, que consiste no tratamento químico de possíveis criadouros de vetores.

A Pesquisa larvária consiste em inspecionar todos os pontos estratégicos a cada 15 dias, realizando a pesquisa larvária em todos os tipos de depósitos passíveis de acúmulo de água que possam servir de criadouros do mosquito Aedes agypti.

LEVANTAMENTO RÁPIDO DE INDÍCES DE INFESTAÇÃO PARA AEDES AEGYPI (LIRAa)

Para o ano de 2020 está previsto a realização de dois Levantamentos Rápido de Índices para Aedes aegypti –LIRAa, metodologia utilizada para avaliar os índices de infestação Predial, Breteau e Tipo de Recipientes por Aedes aegypti, sendo o primeiro realizado em janeiro, estando o segundo Liraa previsto para o mês de outubro.