402 urnas chegam a Caratinga

CARATINGA– O Cartório Eleitoral de Caratinga recebeu, neste domingo (4), 402 urnas que serão utilizadas nas Eleições 2020. Somando às outras oito urnas que já haviam sido entregues, o total é de 410 urnas. Em torno de 350 delas serão distribuídas nas seções eleitorais dos 11 municípios que fazem parte das 71ª e 72ª zonas eleitorais.

No final de outubro, começa a ser feita a carga das urnas, com a inserção dos dados de eleitores e candidatos. É depois desse processo que elas estarão prontas para receber os votos dos eleitores para prefeito e vereador.

Em virtude da pandemia, os mesários realizando tendo treinamento 100% online. São duas opções, uma através do EAD (site do TSE), outra através do aplicativo Mesário. Ao final, concluído o treinamento, o sistema vai disponibilizar o certificado de conclusão que dará direito aos dois dias de folga.

Além dos mesários, compõem a estrutura logística das eleições uma equipe de apoio, que conta ainda em 2020 com a novidade dos coordenadores de acessibilidade nos locais com mais de 3.000 eleitores. Eles são responsáveis por recepcionar os eleitores idosos, com dificuldade de locomoção ou alguma comorbidade, para que sejam orientados até mesmo a transferir o seu título para a próxima eleição para um local de mais fácil acesso.