4° Up Hill Pedra Itaúna

DA REDAÇÃO- Na última semana, Caratinga recebeu a quarta edição Up Hill, competição trail run e montain bike realizada na Pedra Itaúna, um dos cartões postais de Caratinga, desde o ano de 2018.

O evento contou com 285 atletas, sendo 209 trail run e 78 montain bike. A competição contempla todas as idades, recebendo competidores de 6 a 73 anos de 29 cidades dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

A primeira largada aconteceu às 8h, com as categorias da corrida e às 9h deu início a disputa ciclística de Mointain Bike.

Além do esporte, o UpHill é um evento que também se preocupa em explorar o turismo ambiental, conscientizando a população sobre o meio ambiente.

O organizador é Bruno Junior de Freitas, mais conhecido como Bruno El Shaday, um amante dos esportes e que participa de competições desde 2016, representando Caratinga em eventos esportivos em várias cidades do Brasil. “Em 2018 senti a necessidade de organizar corridas em Caratinga ao observar a grande quantidade de pessoas que estavam aderindo ao esporte, assim foi criado o Circuito de Corridas El Shaday. O Circuito El Shaday é uma competição de trail run (corrida estrada e trilha) e foi realizado em 2021 com 300 participantes”.

Bruno El Shaday tem se dedicando a conciliar os treinos e competições que participa com a realização de eventos esportivos anuais em Caratinga, sendo eles Circuito El Shaday e Up Hill Pedra Itaúna, premiando os participantes em várias categorias. “Tenho buscado sempre aperfeiçoamento para a realização de eventos que valorizem os patrocinadores, parceiros e que gerem estímulo aos esportistas de Caratinga e de diversas cidades da região. Agradecemos a todos os patrocinadores que acreditam no nosso evento e incentivam o esporte”.

Confira os resultados oficiais:

