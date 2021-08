4° Seminário de Mulheres com Helena Tannure

Projeto Renovando as Alianças realizará evento na Igreja Nova Vida; as vagas são limitadas

CARATINGA– O 4° Seminário de Mulheres do projeto Renovando as Alianças será realizado nos dias 10 e 11 de setembro, na Igreja Nova Vida. O evento contará com a participação da pastora Helena Tannure e as vagas são limitadas.

De acordo com pastor Luiz Malheiros, a igreja está cedendo a estrutura do templo. “Será uma linguagem de mulher, para mulher, teremos também uma palestra de uma psicóloga, falando em áreas bem voltadas para questão feminina, e os convites já estão sendo disponibilizados. Vamos ter coffee break, toda uma logística, e esse convite é necessário, para que essa estrutura seja honrada, seja paga. É um valor simbólico, os convites estão na loja Ponto Cristão, no centro da cidade, aqui na igreja de Nova Vida, e também com Adenilson Geraldo”.

O pastor enfatiza a importância da reflexão que será realizada no seminário. “Mulheres façam esse contato, reserve o seu convite que estamos a 30 dias do evento, e é um evento muito concorrido. Estamos ouvindo inclusive caravanas que virão de outras cidades, a pastora Helena é uma pessoa excelente, conhecida em nível nacional da Igreja Batista Lagoinha, ela já esteve aqui em outras oportunidades, e creio que Deus tem algo nesse seminário para você. Estamos vivendo num mundo de tecnologia, e os dias estão passando muito rápido, e muitas vezes essa tecnologia além de ser benéfica, pode também minar os casamentos. Quando você senta na mesa de um restaurante está marido, esposa, filho, cada um no seu celular, e não há mais diálogo, mulher conversando com marido, conversar com os filhos, então eu creio que esse seminário tem uma importância muito grande para essas mulheres, para que elas voltem a esse tempo em que se sentavam na mesa, conversam com o marido, com os filhos, e eu creio que será por aí. Haverá restaurações em casamentos, reatar a amizade, enfim, o primeiro amor dos relacionamentos, vai ser um tempo muito de Deus”.

Adenilson Geraldo, organizador do evento e idealizador do Projeto Renovando as Alianças explica o objetivo dos seminários que são promovidos há quatro anos. “É questão de renovar realmente as alianças, tanto com Deus, como com a família. Hoje vemos que as famílias estão se perdendo, por conta da tecnologia, hoje não tem mais dialogo dentro de casa. O projeto foi criado para trazer esse momento de reflexão da família, todo ano procuramos temas voltados para a família, para Deus falar no coração das pessoas o que é certo ou errado. Quando começamos há oito anos, não sabíamos que tomaria essa dimensão, e agradeço muito ao pastor Luiz Malheiros, que é um pastor parceiro, terceira vez que abre as postas da igreja para esse trabalho”.

Para Adenilson, o balanço é positivo”. Deus tem nos abençoado com salvação de almas, restauração de famílias, o balanço que fazemos é positivo”.

O evento aconteceria em abril, mas, devido à situação dos casos de covid-19, precisou ser adiado. Para aquelas pessoas que se inscreveram à época, não é necessária uma nova inscrição. “Elas continuam valendo, só apresentar na portaria que está tudo certo. Estaremos seguindo as medidas de segurança, e pedimos pra quem quiser participar não deixar para a última hora, porque corre o risco de não conseguirem o convite. Para adquirir pode ser na igreja, na livraria Ponto Cristão ou comigo pelo telefone (33) 99974-2040”.

O Seminário acontecerá na sexta-feira, às 19h e no sábado, às 16h. É obrigatório o uso de máscara. A Igreja Nova Vida está situada à Rua Nestor Leite de Matos, 128- Morro Caratinga.