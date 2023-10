3º Pedal da Serra de Mountain Bike é realizado em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA- No dia 1° de outubro, foi realizada a terceira edição do Pedal da Serra – evento ciclístico tradicional de Piedade de Caratinga. Participaram do evento 342 ciclistas de 25 municípios (Alpercata, Alvarenga, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Coronel Fabriciano, Dom Cavati, Entre Folhas, Fernandes Tourinho, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipanema, Ipatinga, Manhuaçu, Mathias Lobato, Piedade de Caratinga, Raul Soares, Santa Rita de Minas, Santana de Paraíso, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Timóteo e Ubaporanga), disputando dois percursos diferentes: passeio – 30 km e elite- 40 Km.

O evento foi realizado em comemoração ao aniversário de 28 anos de Piedade de Caratinga e tornou-se tradição no município. A largada e chegada foram realizadas na Praça Adriano Sabino, no centro e movimentou os moradores e o público presente que parabenizaram a organização do evento.

Confira a classificação final:

Elite Feminino

1º – Zelina Rocha / Caratinga

2º – Larissa Gonçalves / Caratinga

3º – Sandrinha Freitas / Ipaba

4º – Monique Magalhães / Piedade de Caratinga

5º – Natércia Motta / Inhapim

Elite Masculino

1º – Gustavo Vilela Júnior / Caratinga

2º – Adriano Paulo / Santa Rita de Minas

3º – Nilo Marcos Nilinho / São João do Oriente

4º – Teylor Rodrigues / Santa Rita de Minas

5º – Roberto Bevitori / Caratinga