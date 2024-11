3º Festival Caratinguense do Livro Celebra Literatura Regional

Professor José Aylton foi o escritor homenageado desta edição

CARATINGA – A Casa Ziraldo de Cultura foi palco de uma celebração literária inesquecível na noite de 14 de novembro, com a realização do 3º Festival Caratinguense do Livro. O evento reuniu 18 escritores de Caratinga e região, além de um público diverso e apaixonado pela literatura. Com uma programação rica e variada, que incluiu apresentações culturais, debates, lançamentos de obras e homenagens, o festival destacou o potencial literário da cidade e o impacto da cultura regional.

O professor José Aylton de Mattos foi o homenageado da noite, que contou com apresentações e discursos inspiradores de autores e convidados especiais, como a escritora Marilene Godinho: “Estou muito feliz que a cultura está no auge, com escritores, amigos e livros, fazendo deste momento algo muito importante.”

O festival integra o 1º Circuito Ziraldo Alves Pinto, que surgiu com o propósito de fortalecer a cultura e valorizar a produção artística local. O evento é mais uma iniciativa inovadora do produtor cultural Elcio Danilo Russo Amorim, o cartunista Edra, que destacou a importância de eventos como este para a identidade cultural de Caratinga: “tudo está acontecendo de uma forma muito especial, uma efervescência cultural mostrando o potencial de nossa cidade. O festival não apenas celebra a literatura, mas também inspira novas gerações de leitores e escritores, consolidando-se como um marco no calendário cultural de nossa cidade”, ressaltou o artista.

Já o escritor Eugênio Maria Gomes reforçou o papel essencial da leitura: “A leitura pode mudar vidas; é essencial valorizar o escritor, o livro e o ato de escrever.”

A escritora Rejane Nascimento enfatizou: “A literatura nos permite viajar por diferentes mundos e realidades, conectando pessoas e ampliando nossa visão sobre o outro e sobre nós mesmos. Eventos como este são fundamentais para que mais pessoas tenham acesso a essa riqueza e para que escritores possam compartilhar suas histórias com o público.”

A programação, que se estenderá até o dia 27 de novembro, e conta com uma série de atividades, como lançamentos de livros, palestras, documentários, exposições, teatro, apresentações musicais, campanha sociais, e a realização do 2º Salão Maluquinhos de Humor de Caratinga.