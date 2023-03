3º aberto de Jiu-Jitsu de Caratinga

Team Ballouta foi campeã geral do evento, ficando a equipe Flavão em 2º lugar e a equipe Norfight– Escola Jean Chaves na terceira colocação

DA REDAÇÃO- A 3ª edição do Aberto de Jiu-Jitsu Cidade de Caratinga realizado no último domingo (19) trouxe a Caratinga, 332 atletas de diversas cidades mineiras com o objetivo de demonstrar no tatame todas as suas habilidades na arte suave do Jiu-Jitsu.

Segundo o organizador, o mestre Jean Chaves cada ano o evento tem participação maior das academias da região e apresentado um melhor nível técnico. “Os atletas têm se preparado para fazer bonito no evento, que vem se tornado cada vez mais tradicional em Minas Gerais. Conseguimos organizar uma competição de alto nível técnico e de organização, não deixando nada a desejar para as principais competições de jiu-jitsu do país. Recebemos muitos elogios sobre a estrutura oferecida, premiações e nível da arbitragem, o que é muito satisfatório para quem se propõe a organizar um evento de tal abrangência. Gostaria de agradecer a todas as equipes participantes, atletas inscritos e a todos os patrocinadores que contribuíram para a realização do evento”, ressalta Jean.

A equipe Team Ballouta sagrou-se campeã geral do evento, ficando a equipe Flavão em 2º lugar e a equipe Norfight MG – Escola Jean Chaves na terceira colocação. Ao todo, participaram 24 equipes com atletas dos municípios de Caratinga, Belo Horizonte, Contagem, Piedade de Caratinga, Ipatinga, Governador Valadares, Timóteo, Inhapim, Santa Rita de Minas, Manhuaçu, Coronel Fabriciano, Dom Cavati, Vermelho Novo, Manhumirim, Realeza e Raul Soares.

Jean Chaves agradece o apoio das empresas e instituições que contribuíram para a realização e incentivo ao esporte – Central Farma, Grupo Educacional Faveni, Amaretto Sorvetes, Sicoob Credileste, Supermercado do Irmão, AR Participações, Super Vale, Nadinho´s Restaurante, Gênesis Esportes e a Prefeitura de Caratinga.