3ª Feira Agroecológica e Cultural de Dom Lara

CARATINGA- Neste sábado (11), a partir das 17h30, acontecerá a terceira edição da Feira Agroecológica e Cultural de Dom Lara. O espaço de encontro, lazer e agronegócios será na Praça da Estação, no distrito de Dom Lara.

Pratos típicos da culinária local estarão disponíveis, como feijão tropeiro e arroz de carreteiro, carne de lata, churrasquinho completo, cantinho mineiro, pastel e caldo de cana, salgados, canjiquinha, canjicão, cachorro-quente, hambúrguer, chup chup gourmet, batata recheada e muito mais. Geleias, sucos naturais e polpas de frutas, além de bolos, doces e tortas também serão comercializados. Verduras, ovos e aves, sob encomenda.

As atrações também estão garantidas com música ao vivo (forró e sertanejo), apresentações culturais, oficinas, brinquedos, artesanatos diversos e bazar.

O evento é organizado pela Associação dos Pequenos Produtores do Córrego do Macaco (Aprorcom). Vanilda Loures, que faz parte da associação, destaca que o evento tem proporcionado cultura e lazer. “Estamos fazendo o resgate da cultura de Dom Lara, com os produtos da nossa região, valorizando o que temos de melhor na nossa região. Temos as barraquinhas, música. É um evento muito legal”.