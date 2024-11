3ª Exposição Literária Regional em Ipanema

No dia 16 de novembro, das 8 às 12h, aconteceu a 3ª Exposição Literária Regional (Expolítera) na sede da Secretaria Municipal de Cultura de Ipanema.

Ao som de violão e voz, os organizadores receberam escritores de Conceição de Ipanema, Ipanema, Lajinha e Santa Margarida. Houve uma sessão coletiva de lançamentos de livros. Em seguida, o médico e escritor ipanemense Dr. Cézar Augusto Xavier Moreira realizou uma emocionante palestra contando sua experiência de vida e de como o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica o levou a dedicar-se à literatura.

A programação contou também com uma oficina de Literatura de Cordel com as professoras Nilzeth Maria Silva Mattos Rodrigues de Mendonça e Eva das Dores Almeida de Oliveira e de diversas apresentações artísticas de alunos e de professores de escolas convidadas da cidade. Ao longo da programação, o público visitou os estandes da exposição e interagiu com os escritores.

O evento foi resultado de uma parceria entre a Associação Sociocultural Concipa, de Conceição de Ipanema através da coordenação de José Aristides da Silva Gamito, e da Secretaria Municipal de Cultura de Ipanema por meio da secretária Mara Helena Silva Godoy. A associação iniciou o projeto com o objetivo de promover um intercâmbio e divulgação dos escritores do interior e pretende expandir para mais cidades. As duas primeiras edições aconteceram, respectivamente, em Conceição de Ipanema e em Santa Margarida.