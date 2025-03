3ª edição: Projeto Primavera Floresce e ganha novos parceiros

CARATINGA – Na manhã desta terça-feira (18), aconteceu mais uma reunião do Projeto Primavera – uma iniciativa do Lions Clube Caratinga Itaúna, idealizada pelo professor Eugênio Maria Gomes, membro do clube e pró-reitor do UNEC (mantido pela FUNEC).

O projeto chega a sua 3ª edição, com novas propostas e um alcance ainda maior. O objetivo é fortalecer a interação entre as escolas da rede pública e a sociedade civil, promovendo ações que unem Educação Ambiental e cidadania.

“O projeto nasceu como uma sementinha que germinou e vem florescendo, com o passar dos anos. Com essa amplitude maior, por meio das novas parcerias, eu tenho certeza de que teremos resultados espetaculares.”, afirmou a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Margareth Boy.

O encontro contou com a presença de órgãos como: as secretarias de Educação e Meio Ambiente de Caratinga; a Superintendência Regional de Ensino; a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater); o Instituto Estadual de Florestas (IEF); o Movimento Amigos de Caratinga (MAC); o Tiro de Guerra; a Fundação Educacional de Caratinga e o Lions Clube Caratinga Itaúna. Juntos, esses parceiros discutiram estratégias para tornar o projeto ainda mais impactante e ampliar sua atuação.

Nesta edição, o Projeto Primavera apresenta um novo formato: se antes eram distribuídas sementes de flores aos transeuntes, agora os estudantes, de todas as escolas públicas da área urbana da cidade receberão mudas de Crotalária. Além de embelezar o ambiente, essa planta atrai libélulas, predadoras naturais do Aedes aegypti, auxiliando no combate ao mosquito transmissor da dengue.

“É um projeto relevante para as nossas escolas. Nós vamos plantar, regar e cuidar para que a proposta seja atingida. Então, primeiro a gente vai plantar a muda, junto com os alunos, na escola, e explicar a importância dela. A partir daí, cada aluno vai levar outra muda para casa e cuidar. Então, esse é o papel da rede Estadual de Ensino, nas 82 escolas, nos 24 municípios.”, explicou a superintendente de Ensino, Landislene Gomes.

Com o slogan “Plante Flores, Alegria e Cores”, serão produzidas e distribuídas cerca de 40 mil mudas, uma iniciativa que reforça o compromisso destas instituições com preservação ambiental e a qualidade de vida da comunidade.

“Eu estou representando o prefeito, Dr. Giovanni; a minha secretaria (de Educação); e a secretaria de Meio Ambiente. Nós estamos muitos felizes em fazer parte e engajados neste projeto que vai acontecer em todas as nossas escolas e envolvendo todos os nossos alunos.”, completou a secretária de Educação de Caratinga, Vera Sabino.

A Fundação Educacional de Caratinga, como parceira do projeto, reafirma seu apoio a ações que promovem sustentabilidade e bem-estar à população.

“A Fundação participa desde a 1ª edição e a gente acompanha esse crescimento deste projeto. A nossa contrapartida vem por meio do departamento de Comunicação e da nossa televisão (UNEC TV) que estão sempre à disposição e auxiliam na divulgação de todas as ações. Além disso, é na nossa Unidade III (a Fazenda Experimental que tem um convênio com o Ministério da Agricultura) que abriga o viveiro onde as mudas do projeto vão ser cultivadas.”, acrescentou o diretor executivo da FUNEC, Sanderson Dutra.