3ª edição do Edital Doce abre inscrições para projetos mineiros e capixabas

Iniciativas das áreas de cultura, turismo, esporte e lazer poderão ser inscritas até 14/07; haverá oficinas para esclarecimento de dúvidas

DA REDAÇÃO – Estão abertas as inscrições para a 3ª Edição do Edital Doce, da Fundação Renova, para selecionar e apoiar projetos nas áreas de cultura, turismo, esporte e lazer nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. As inscrições são gratuitas e ficam disponíveis até o dia 14 de julho, pelo site da Fundação Renova.

Cronograma do edital e informações sobre as oficinas

Podem participar pessoas físicas, microempreendedores, coletivos e grupos informais, organizações sem fins lucrativos e empresas atuantes nos municípios mineiros e capixabas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão (MG). O incentivo é direcionado a projetos inéditos ou existentes e inscritos em edições anteriores. O orçamento é de até R$ 25 mil para pessoas físicas, R$ 60 mil para coletivos informais e de R$ 200 mil para os demais.

“O Edital Doce é a porta de entrada para a Fundação Renova apoiar os projetos dos territórios com recursos financeiros que visam fomentar as áreas de turismo, cultura, esporte e lazer. O processo é transparente e traz uma excelente oportunidade para incentivar as iniciativas de cada região”, destaca Erika Carvalho Boechat, analista de Educação e Cultura da Fundação Renova.

Modalidades do Edital Doce

A edição atual conta com duas modalidades, sendo 1- Apoio a Projetos Sociais de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e 2 – residual – Reparação do Lazer.

Na modalidade 1, um novo eixo terá orçamento específico para iniciativas de promoção aos destinos turísticos, como aplicativos e sites, por exemplo. Os projetos vão contemplar os polos turísticos das cidades de Mariana, Marliéria e Governador Valadares, em Minas Gerais, e Linhares, no Espírito Santo. O orçamento total para o eixo é de R$ 2 milhões.

Os demais projetos inscritos na modalidade 1, voltados a cultura, esporte e lazer, terão R$ 16 milhões disponíveis para 35 municípios de Minas Gerais e cinco do Espírito Santo, conforme listagem abaixo.

Municípios de abrangência-Modalidade 1:

Espírito Santo: Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia.

Minas Gerais: Aimorés, Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Mariana, Marliéria, Naque, Periquito, Pingo-d’Água, Raul Soares, Resplendor, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo e Tumiritinga.

A modalidade 2 apoiará com R$ 352 mil as ações de reparação do lazer, em municípios que não foram atendidos na segunda edição do Edital Doce, como Conselheiro Pena, Fernandes Tourinho, Rio Casca e Tumiritinga, em Minas Gerais, e Marilândia, no Espírito Santo.

Oficinas

As oficinas para apresentar a plataforma de inscrição, os critérios de elegibilidade e a elaboração dos projetos aos interessados poderão ser realizadas de forma presencial e on-line. As informações serão disponibilizadas no site. As dúvidas podem ser enviadas para o e-mail: [email protected].

Legado

A 1ª edição do Edital Doce, lançada em janeiro de 2020, contou com 228 projetos apoiados nos dois estados e disponibilizou R$ 13,5 milhões em incentivos financeiros. Já a 2ª edição, lançada em março de 2022, contemplou 263 projetos com um orçamento de R$ 22,12 milhões. Há projetos em andamento em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Serviço:

3ª Edição do Edital Doce

Inscrições: Até o dia 14 de julho de 2023

Cronograma*

Envio de dúvidas sobre o edital: De 01 a 11 de junho de 2023

Publicação de repostas sobre o edital: 14 de junho de 2023

Oficinas para esclarecimento de dúvidas: 15 de junho a 04 de julho de 2023

Encerramento das inscrições: 14 de julho de 2023

Período de seleção das propostas: de 15 de junho a 19 de setembro de 2023

Divulgação dos projetos aprovados: 02 de outubro de 2023

Envio de recursos: de 02 a 06 de outubro de 2023

Período de análise de recursos: de 09 de outubro a 18 de outubro de 2023

Atualização da lista de projetos aprovados, após análise de recursos: 20 de outubro de 2023

Início da formalização das parcerias com os projetos aprovados: a partir de novembro de 2023

*Sujeito a alteração.

Assessoria de imprensa – Fundação Renova