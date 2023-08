38 policiais concluem Curso de Sargento

IPATINGA- Foi realizada na manhã desta sexta-feira (11) no auditório da Faculdade de Direito de Ipatinga (FADIPA), a solenidade de conclusão do Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS), que habilitou 38 militares a ocuparem a posição de 3º sargento, na área da 12ª Região de Polícia Militar, que compreende 97 municípios.

O CEFS foi concebido com o propósito de qualificar os militares a exercerem, adequadamente, as responsabilidades inerentes ao cargo de sargento na Polícia Militar de Minas Gerais. Com uma abordagem que combina módulos de aprendizado à distância e estágio prático, o curso visa proporcionar uma formação abrangente e adaptada à realidade das operações. Durante a cerimônia, foram anunciados os três primeiros colocados no curso: Cabo Edivaldo Soares Silva, cabo Ernane José dos Santos e cabo Wanderson da Silva Carneiro. O cabo Edivaldo Soares Silva recebeu uma lembrança, como forma de destacar a sua dedicação ao longo do treinamento. No decorrer da cerimônia, o coronel veterano Luiz Carlos Ribeiro Magalhães, escolhido como paraninfo da turma, também foi homenageado.

Em seu discurso, o comandante da 12ª Região de Polícia Militar, coronel Juliano Fábio Lemos Dias, falou sobre a importância desse curso para a PM, que é uma das oportunidades que a corporação oferece à tropa para o crescimento profissional, além da qualificação. Ele também ressaltou o papel do sargento, que é o elo entre a tropa e o comando. “A PM cuida muito bem da carreira dos nossos militares, de tempos em tempos, temos a oportunidade de progredir. O CEFS é uma dessas ocasiões em que os cabos que já estavam há oito anos na função, agora se habilitam a promoção de terceiro sargento. Fazemos a nossa parte de deixar os militares sempre prontos para a missão, ela só é feita da melhor forma, com o apoio dos nossos parceiros, o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário, a sociedade em geral. Mas, principalmente pela população ordeira, que através do 190 e o 181, repassa as informações, e nos ajudam no combate ao crime”.

O cabo Marco Magalhães, um dos formandos, falou sobre os desafios enfrentados durante o curso e sobre como a Polícia Militar valoriza seus profissionais. “Agora é continuar com o nosso trabalho, junto à sociedade. E como sargentos seremos a ligação entre o comando e a tropa. O curso nos prepara para as novas funções e espero corresponder da melhor maneira”, disse ele.

A conclusão do CEFS I/2023 representa um marco no compromisso da 12ª RPM em fortalecer a capacitação e o profissionalismo de seus membros. A solenidade, marcada por um ambiente de reconhecimento e gratidão, reflete o empenho conjunto de profissionais, líderes e parceiros para assegurar a segurança e o bem-estar da comunidade local.