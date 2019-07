34º Bonjesuense Ausente reúne shows musicais e rodeio

Festa lotou área de eventos com capacidade para 20 mil pessoas

BOM JESUS DO GALHO – Uma das festas mais aguardadas da região, o Encontro do Bonjesuense Ausente, chegou à sua 34ª edição no último fim de semana, com um extenso programa que reuniu shows musicais e rodeio.

Na quinta-feira (18), foi realizado o concurso Rainha do Rodeio, título conquistado por Débora Rocha, do córrego dos Alves. Vitória Carolina Lopes, de Revés do Belém, foi eleita Madrinha do Rodeio; Daiane Campos Rocha da Silva, moradora da sede, segunda princesa; e Isabel Cristina Machado, do distrito do Quartel do Sacramento, primeira princesa.

Procópio Cowboy animou o segundo dia da festa, sexta-feira (19), com músicas sertanejas, gênero que prevaleceu nos repertórios de todas as bandas convidadas. Nos fins de noite, ganharam espaço sons eletrônicos comandados pelo DJ Fera.

No sábado (20), o público lotou a área de eventos, com capacidade para 20 mil pessoas, para assistir ao show da dupla Antony & Gabriel e ao rodeio, promovido todos os dias do Bonjesuense Ausente.

Shows com os bonjesuenses Higino e Gabriel, Jander Batista e Gilmar e Juliano marcaram o último dia do evento, 21. A domingueira teve início às 16h, com a apresentação da fanfarra de Bom Jesus, Tambores de Minas, comandada pelo ritmista Edson Alves. Em seguida, foi promovido o rodeio com a eleição dos melhores montadores de touros. Mateus Garcia, de Aimorés, conquistou o primeiro lugar; Neilton Pereira, de São João das Missões, o segundo; Talison Starley, de Guanhães, ficou em terceiro lugar; Luiz Henrique, de João Monlevade, em quarto, e, Fernando Pires, de Sabinópolis, ficou com a quinta posição.

“O último dia do Bonjesuense dedicou boa parte da programação aos talentos do município”, comentou o diretor de Cultura, Odair Ribeiro, Zezão, numa referência às apresentações do grupo de ballet do Centro de Referência da Assistência Social, Cras, e da dupla Higino & Gabriel e do cantor Jander Batista, além da fanfarra.

“É com imensa alegria e carinho que realizamos essa festa que vai entrar para a história da cidade como um grande evento, que promoveu ótimos momentos de lazer para os moradores de Bom Jesus do Galho, para os nossos visitantes. Em todos esses dias, pudemos ver famílias inteiras se divertindo, grupos de amigos, pessoas de todas as idades, gente que veio de outros municípios, até de outros estados para prestigiar o Bonjesuense”, comenta o prefeito municipal, Willian Batista de Calais. Na noite do sábado, ele inaugurou a Praça de Eventos, onde recebeu representantes de sua gestão e de outros municípios.

Em seu pronunciamento, o chefe do Executivo destacou que a festa foi resultado de muito trabalho de sua equipe de governo. Ele agradeceu ao púbico por prestigiar o Bonjesuense, uma forma de valorização do evento. Willian também agradeceu à companhia de rodeio, aos artistas que se apresentaram durante a festa e à Polícia Militar “pelos serviços prestados em favor da segurança de todos”.

A primeira-dama, Dayse Cecília Mendes Tostes, destacou a importância da realização do Bonjesuense e do Rodeio, “festas tradicionais da nossa cidade, que aproximam as pessoas e levam alegria a todos”.

A produção do evento, realizado pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Galho, por meio de seu Departamento de Cultura e Turismo, levou a assinatura de Saulo Pereira Produções e teve entrada franca todos os dias.

Assessoria de Comunicação