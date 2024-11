2º Salão Maluquinhos de Humor de Caratinga abre inscrições

Uma oficina de quadrinhos também será ministrada pelo cartunista Edra

CARATINGA – Depois do sucesso da primeira edição no ano passado, estão abertas, até o dia 11 de novembro, as inscrições do 2º Salão Maluquinhas de Humor de Caratinga, concurso de desenhos para crianças de 9 a 12 anos com o limite de até 60 vagas. Os inscritos poderão participar em apenas uma das categorias Caricatura ou História em Quadrinhos. O tema será apresentado no dia 16 de novembro, data da realização do concurso, na Casa Ziraldo de Cultura, às 9h, com o prazo de entrega dos desenhos até as 10h30min.

As inscrições serão feitas através das escolas da rede municipal, estadual e particular de Caratinga, onde cada escola poderá inscrever até dois alunos. O regulamento e melhores informações podem ser obtidos no site da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Caratinga, parceira do evento.

Uma comissão fará o julgamento dos desenhos e os selecionados estarão numa exposição, aberta ao público, na Casa Ziraldo de Cultura de 18 a 22 de novembro. Os três primeiros colocados e as duas menções honrosas de cada categoria receberão troféus.

Ainda atendendo a mesma faixa etária de crianças, acontecerá uma “Oficina de Iniciação a Criação de Quadrinhos” ministrado pelo cartunista Edra, na Casa Ziraldo de Cultura, no dia 9 de novembro. Às 9 horas.

A oficina e o concurso de desenhos não têm taxas, e fazem parte da programação do 1º Circuito Literário “Ziraldo Alves Pinto”, que teve sua abertura do dia 24 de Outubro – o primeiro Dia Ziraldo – e vai até o dia 27 de novembro com várias apresentações artísticas. “Estamos tendo importantes adesões ao nosso projeto e envolvendo os mais diversos segmentos culturais de nossa cidade”, afirma Edra, realizador do evento.