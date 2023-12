2º Festival de Dança da Rede Municipal de Ensino

CARATINGA- A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga realizou no dia 10 de dezembro, o II Festival de Dança da Rede Municipal de Ensino. O evento aconteceu nas dependências do Centro de Convenções “Dário da Anunciação Grossi”, que ficou lotado com os participantes e com a presença da comunidade escolar.

Os ritmos apresentados deixaram a plateia encantada e muito entusiasmada. Em todas as categorias foram apresentadas danças que propiciaram ao público grande alegria e emoção com coreografias diversificadas contando com elementos do teatro, da ginastica rítmica e acrobacias circenses.

O corpo de jurados, composto por professores ligados a dança de Caratinga, teve papel muito importante no evento e foram responsáveis por avaliar as apresentações organizadas pela equipe de profissionais de educação física e pelas coordenadoras pedagógicas, Tida Mendes e Carla Mendes. Os jurados avaliaram criatividade, coreografia, interpretação artística, execução, harmonia, figurino e organização nas apresentações.

Participaram do evento, 499 crianças de 27 creches e escolas municipais. As instituições de ensino vencedoras da primeira, segunda, terceira e quarta categorias receberam os troféus de primeiro, segundo e terceiro lugar.

Elaine Teixeira Cardoso Alves, secretária de Educação e Cultura agradece a todas as escolas, professores e alunos participantes. “Os troféus são para os três primeiros lugares de cada categoria, mas, na verdade todos os participantes são vencedores. Todas as apresentações foram maravilhosas, muito bem coreografadas. Foi lindo de se ver, parabéns a toda a comunidade escolar por nos proporcionar um espetáculo tão belo e emocionante”.

Confira a classificação final:

Categoria I

1º – CEIM Primeiros Passos

2º – CEIM Pátria Livre

3º – CEIM Belas Artes

Categoria II

1º – Escola Municipal Belas Artes

2º – Escola Municipal Branca de Neve

3º – Escola Municipal José Milim

Categoria III

1º – Escola Municipal Geraldo Marques Cevidanes

2º – Escola Municipal Doutor Maninho

3º – Escola Municipal Santo Antônio

Categoria IV

1º – Escola Municipal Dona Glorinha Rocha Abelha

2º – Escola Municipal Bezerra de Menezes

3º – Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo