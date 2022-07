2º FESTIVAL DE CINEMA INFANTIL

Crianças produzindo seus próprios filmes em nossa região

CARATINGA – Estão abertas, até o dia 20 de agosto, as inscrições para o 2º FECI (Festival de Cinema Infantil de Minas Gerais). Este ano, o festival prestará homenagem ao escritor e cartunista Ziraldo Alves Pinto. “Ziraldo é um ícone infanto-juvenil, sua produção marcou de forma profunda a imaginação de crianças do Brasil inteiro. Queremos que as crianças participantes tenham essa personalidade como fonte de inspiração. Por isso, decidimos que esse ano o tema do festival será: “Minha Aventura Maluquinha”. As crianças interessadas serão desafiadas a demostrarem toda sua criatividade na realização de pequenos filmes, curtas de até dois minutos, inspirados nesta temática. Essa decisão faz parte das homenagens que o festival fará ao cartunista Ziraldo, por seu aniversário de 90 anos”, afirma Vinícius Faria, coordenador geral do festival.

O festival tem caráter itinerante, com etapas regionais que ocorrerão durante todo o mês de setembro nas cidades de Inhapim, Ubaporanga, São Sebastião do Anta, São Domingos das Dores e Imbé de Minas. A final será realizada em Caratinga, no dia 24 de outubro, nas dependências do Cine Brasil, onde os filmes classificados em cada cidade serão exibidos e seus autores receberão a premiação.

Todas as crianças entre 6 e 14 anos, residentes em um desses municípios poderão se inscrever e concorrer a prêmios em dinheiro e a um celular SAMSUNG S21, de acordo com o regulamento disponível no site www.feci.com.br.

Ton Silva e Camilo Lucas, que também fazem parte da organização do festival, destacam a possibilidade de os concorrentes ganharem prêmios durante a realização do circuito nos municípios: os três primeiros colocados de cada cidade participante receberão premiações de 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada.

A coordenação do 2° FECI está recebendo o apoio estrutural das municipalidades onde acontecem as etapas. Essa disposição da comunidade e de seus dirigentes é uma condição indispensável para o sucesso e permanência do festival, que a cada ano, amplia sua área de atuação, cumprindo sua missão de fortalecimento do protagonismo infanto-juvenil.

Esse ano, o evento será realizado com recursos do Fundo Estadual de Cultura de Minas, protocolo nº 2022.2201.0075, através do edital “Exibe Minas”. Os produtores João Paulo de Souza e Leandro Martins enfatizam a importância dessa política pública de fomento, já que a promoção de inciativas como esta pode alavancar a economia criativa, a formação de público e de futuros profissionais do audiovisual. Em estudo divulgado pela FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), no mês de julho, a indústria criativa, ao contrário de outros setores, experimentou um crescimento de 1,8%, empregando mais de novecentas mil pessoas. No mesmo intervalo avaliado pela FIRJAN, o mercado de trabalho formal sofreu redução de 1%.

O FECI é uma realização do Cinema na Comunidade, Coletivo Arte Cine e Revista Jararaca Alegre.

Durante a realização da última edição do festival, em 2021, o cineasta mineiro Helvécio Ratton, descreveu com satisfação a importância do festival como um espaço onde “o público infantil ganha relevância e protagonismo, ao produzir e consumir seus próprios filmes. Essa iniciativa conta com certo ineditismo, já que corriqueiramente, os festivais encaram esse público como mero consumidor de conteúdo audiovisual”.

“Estimular as crianças a perceberem o celular como uma ferramenta de produção criativa é um desafio muito bacana. A criatividade infantil, certamente, fará com que o FECI se consolide e se torne uma aventura maluquinha, para todos os envolvidos.” destaca Vinícius Faria.

Os interessados podem obter mais informações sobre o festival no site www.feci.com.br; através do e-mail feci.contato@gmail.com; nas redes sociais do FECI ou através dos telefones (33) 984658155 e (33) 988413878. “Participe!”, convida a organização.

Informações