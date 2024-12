2º Copa Caratinga movimentou voleibol de base

CARATINGA- Os ginásios do América Futebol Clube e Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva foram palcos da 2ª Copa Caratinga de Voleibol de Base que aconteceu nos dias 29 e 30 de novembro e 1° de dezembro em Caratinga e contou com a participação de 216 atletas de equipes de Caratinga, Ipanema e Tarumirim.

O evento, integralmente gratuito, teve como objetivo o fortalecimento da modalidade no município, e realizar um intercâmbio entre as principais equipes de base da microrregião de Caratinga que desenvolvem projetos na modalidade.

Na categoria Infantil (sub 14) no feminino, a equipe Recanto Vôlei sagrou-se campeã e a equipe Projeto Taru Vôlei de Tarumirim ficou com o vice-campeonato. No masculino o título ficou com a Escola Estadual Maria Júlia de Mattos do distrito de Dom Modesto comandada pelo professor João Freitas e o vice-campeonato ficou com a equipe do Recanto Vôlei.

Já na categoria Infanto (sub 18), a equipe do Recanto Vôlei conquistou o título vencendo na final a equipe do Projeto Taru Vôlei de Tarumirim por 2 sets a 1. No masculino a equipe Quality Fruit venceu por 2 set´s a o, a equipe do América Futebol Clube que foi vice-campeã.

A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte agradece as equipes participantes, a Secretaria Municipal de Saúde e ao América Futebol Clube que contribuíram para a realização do evento.