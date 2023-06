Na tarde do domingo (4), aconteceu a 2ª Edição Noivos e Noivas 2023. A solenidade foi realizada no Espaço de Festas Estância Costas da Serra, onde mais de 45 casais de noivos puderam desfrutar de um evento completo no seguimento casamento, desde a cerimônia religiosa à recepção da festa. O evento contou com um time dos melhores profissionais da região, ali, os casais tiveram oportunidades ímpares para concretizar sonhos do ‘Grande Dia’. Acompanhem com detalhes através de imagens que descrevem este momento sublime!