CARATINGA- O Centro Universitário de Caratinga – UNEC Campus II foi palco da 2ª edição das Olimpíadas Especiais. O evento teve como principal objetivo estimular, por meio do esporte, que as pessoas com deficiência intelectual possam mostrar seu valor, compartilhar alegria e conviver numa sociedade mais igualitária e foi realizado no formato de “festival”, onde todos os estudantes participaram de todas as modalidades esportivas disputadas.

O evento faz parte das Olimpíadas Especiais (Special Olympics) – um movimento global sem fins econômicos, que por meio de treinamento esportivo e competições de qualidade, melhora a vida de pessoas com diferentes capacidades intelectuais e, consequentemente, a vida de todas as pessoas que a cercam.

A abertura aconteceu no Ginásio da Faculdade de Educação Física do UNEC e foi precedida por um café da manhã. A competição contou com a participação de 130 estudantes e assistidos das APAE’s de Caratinga, Inhapim e Timóteo e de 17 escolas da Rede Municipal de Ensino de Caratinga.

As Olimpíadas Especiais contaram com provas nas modalidades de atletismo (corridas, saltos e arremessos) e caminhada. Ao final do evento, todos os estudantes receberam medalhas de participação.

A Fundação Olimpíadas Especiais Brasil e o Lions Clube Caratinga Itaúna organizaram o evento que contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Caatinga, do Centro Universitário de Caratinga – UNEC e o apoio das APAE´s de Caratinga, Inhapim e Timóteo.