28 ANOS DE PRISÃO

Tribunal do júri condena homem matou adolescente em praça de Ipanema no ano de 2020

IPANEMA – O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Ipanema condenou o réu Walter Gomes de Freitas Júnior a 28 anos de reclusão, em regime fechado, por ter assassinado o adolescente Guilherme da Silva Lopes, 16 anos, em 4 de novembro de 2020, na praça Genuíno Napoleão Magalhães, centro de Ipanema, além de ter atentado contra a vida de outro adolescente no mesmo local. A sessão ocorreu nesta terça-feira (19) e foi conduzida pelo juiz Felipe Ceolin Lírio, respondendo pela da 1ª Vara Criminal da Comarca.

O caso

Guilherme Silva Lopes foi morto a tiros por volta das 21 horas do dia 4 de novembro, enquanto conversava com um amigo, na praça Genuíno Napoleão Magalhães, centro de Ipanema. Os autores chegaram em uma motocicleta, tendo o passageiro descido e efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Uma guarnição da Polícia Militar foi ao local e providenciou o socorro da vítima ao Pronto Atendimento Municipal, porém, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio à óbito. O outro adolescente não chegou a ser atingido pelos disparos.

Dois dias após o crime uma operação conjunta das polícias civil e militar resultou na prisão de três suspeitos de envolvimento no crime. Foram presos o autor dos disparos (Walter Júnior), o condutor da motocicleta e o dono da motocicleta, que teria emprestado o veículo sabendo que seria utilizado para a prática do crime.

Segundo apurado pela Polícia Civil, a motivação do crime foi a disputa de gangues por pontos de vendas de drogas na cidade e também vingança. Dias antes do crime um integrante do grupo criminoso que se denominava ‘BDI’ foi atingido com um facão na face, e acabou perdendo uma visão. Em desforra o grupo teria ordenado a morte de um membro da outra gangue da “rua de baixo” da qual a vítima fazia parte.