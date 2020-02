264 pessoas vacinadas contra o sarampo até o momento

Dia D aconteceu no último sábado (15)

CARATINGA- Teve início na última segunda-feira (10), a Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo, voltada para pessoas de 5 a 19 anos, que terão até o dia 13 de março para completar as duas doses da vacina tríplice viral.

De acordo com Bruno Albano, coordenador do setor de imunização do município, a meta é vacinar 2.900 pessoas que estão com o esquema de vacinação incompleto. Ele explica ainda que, as pessoas que não estão na faixa etária do público-alvo não estão isentas da responsabilidade de tomar a vacina.

Simone Soares, coordenadora da atenção básica, explicou também que a Secretaria Municipal de Saúde está com uma parceria com as Secretarias Municipal e Estadual de Educação para a realização dessa busca ativa. Haverá um dia no calendário escolar para os pais levarem o cartão de vacina da criança na escola.

No último sábado (15) aconteceu o Dia D da campanha. Todas as 22 salas de vacina do município ficaram abertas de 8h às 17h, sem intervalo para horário de almoço. Até a tarde de ontem, conforme dados da Prefeitura, 264 pessoas tinham sido imunizadas contra a doença.