250 desabrigados na Ilha do Rio Doce

Localidade está tomada pelas águas

CARATINGA- Até a manhã de ontem, a informação da Defesa Civil era de que havia pelo menos 600 pessoas. Todas as casas estão alagadas. A cheia começou no sábado de madrugada e permanecia até o final da tarde de ontem, O prefeito de Caratinga Welington Moreira visitou o local e percorreu as principais áreas afetadas.

Do total de cerca de 1.000 moradores, 250 pessoas tiveram que sair das suas casas e estão desabrigadas. As demais decidiram ficar na área superior de suas casas e permanecem no local.

O secretário de Desenvolvimento Social Aluísio Palhares enfatizou que a localidade, devido à proximidade com Ipatinga, recebeu daquele município as primeiras assistências. “Prontamente o Corpo de Bombeiros entrou em contato com aquela cidade, que prestou o primeiro atendimento. Neste momento, já mantivemos contato com voluntários que ali residem e a situação lá hoje que nos apresenta é de calamidade. A ilha é um local muito próximo ao rio. Já está lá a Defesa Social, assistente social, técnicos da Secretaria de Saúde, juntamente com os bombeiros, Polícia Militar, para que possamos dar atenção a essa localidade”.