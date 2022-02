25 bolsas integrais para o curso de Pós-graduação em “Desenvolvimento Regional, Saneamento e Meio Ambiente”

As inscrições vão até o dia 27 de fevereiro

CARATINGA – Estão abertas as inscrições para a Pós-Graduação “Lato sensu” em Desenvolvimento Regional, Saneamento e Meio Ambiente. 25 bolsas integrais vão ser distribuídas para os candidatos classificados no processo seletivo. O curso tem duração de 18 meses, e é promovido pela Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), por meio da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do UNEC. Um dos objetivos da formação é capacitar profissionais para prática especializada em demandas voltadas para o saneamento básico, desenvolvimento regional e a utilização sustentável dos recursos naturais, impactando diretamente toda a comunidade, através de projetos científicos que colocam a teoria em prática. Além disso, a pós-graduação estimula o desenvolvimento da formação continuada e o fomento à pesquisa.

Podem participar do processo seletivo, profissionais graduados em quaisquer áreas do conhecimento, apresentando no ato da inscrição, cópia do certificado de conclusão de curso de uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Na primeira etapa, o candidato deve apresentar a documentação, (cópia do diploma de graduação, cópia do histórico da graduação, cópia da carteira de identidade, CPF e título de eleitor, cópia certidão de nascimento ou casamento), junto ao formulário de inscrição e o pré-projeto de pesquisa, que deve estar vinculado a uma das linhas de pesquisa descritas no edital, sendo “Desenvolvimento Regional, Saneamento e Saúde” ou “Avaliação Ambiental e uso sustentável dos recursos naturais”.

O corpo docente é formado por uma equipe de professores – doutores – multidisciplinar. As aulas acontecem de forma híbrida, com carga horária online e alguns encontros presenciais. O curso é coordenado pela professora Rosane Oliveira, que relembra os resultados da formação da última turma que concluiu a pós-graduação, “tivemos a aplicação de projetos relevantes que realmente fizeram a diferença no desenvolvimento, no saneamento e meio ambiente em Caratinga e municípios vizinhos, e até mesmo em outros estados. Foram trabalhos aplicados nas comunidades, como por exemplo, projetos que propuseram melhores alternativas de tratamento de água e esgoto, recuperação e coleta dos resíduos sólidos gerados, recuperação de áreas degradadas, determinação de causas e efeito de doenças em comunidades, práticas de educação ambiental, modelagem e infraestrutura em saneamento básico, enfim, uma gama de projetos aplicados na sociedade e que também geraram importantes artigos científicos de repercussão nacional e internacional.”

As inscrições vão até o próximo dia 27 de fevereiro e podem ser feitas na sede da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, ou pelo e-mail: posunec@funec.br

O edital completo pode ser acessado no site www.unec.edu.br

As aulas estão previstas para começarem no dia 09 de abril de 2022.