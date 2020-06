25 anos de boa companhia

Ainda nas primeiras horas do dia, um senhor caminha até a entrada de sua casa em busca do companheiro de todas as manhãs. Movimenta-se com dificuldade para pegar a edição deixada por alguém na sua porta. Dirige-se para a cozinha, prepara um café e, sentado à mesa, abre o jornal e toma sua bebida. Sem pressa, lê todas as palavras contidas nas amplas páginas do Diário e compreende um pouco mais o mundo, o país e, claro, a região de Caratinga.

Enquanto um senhor abre seu jornal, do outro lado da cidade uma mulher de meia idade levanta-se com pressa, ciente de que a rotina intensa não permitiria que gastasse muito tempo para informar-se, abre suas redes sociais e busca pelas notícias regionais que seriam importantes para seu dia. Encontra tudo em um único lugar: Diário de Caratinga. Informada, sai de casa às pressas para seguir sua rotina.

Em uma única manhã, milhares de pessoas tem acesso ao conteúdo produzido pelo Diário de Caratinga. Assim, muitas outras histórias como as narradas acima poderiam ser contadas. O Diário de Caratinga circula por casas, apartamentos e comércios, atinge Caratinga e região e conecta leitores à informação. Em tempos de notícias falsas que enganam o povo, a redação do Diário oferece um trabalho sério, comprometido com o público e feito com seriedade.

Muitas histórias foram contadas pelo Diário. Histórias de pessoas reais, como você e eu. Histórias belas e outras não tão admiráveis. Histórias que causaram sorrisos e também lágrimas, sejam de felicidade ou de tristeza. O fato é que todas elas foram eternizadas nas páginas do jornal e também na memória de quem as leu.

Hoje comemoramos 25 anos do Diário de Caratinga. Há 25 anos leitores encontram informação e lazer nas páginas do único jornal diário da região. Eu, autor deste artigo, tenho apenas 18 anos e faço parte dessa história. Faço parte porque o Diário de Caratinga contou para milhares de pessoas a minha história e me revelou, mesmo com pouca idade, como escritor. Não consigo definir o escritor, o produtor de conteúdo literário e o ser humano que sou hoje sem a contribuição do Diário.

No início da crônica narrei a manhã de um senhor que, aparentemente solitário, tomava seu café enquanto lia o Diário de Caratinga. Possivelmente, você, caro leitor, pensou que aquele senhor estava sozinho. Enganou-se. Ao abrir o jornal ele recebeu a companhia de editores, repórteres, fotógrafos, profissionais da área gráfica, escritores e colaboradores que, assim como eu, entregam o seu melhor para levar um ótimo conteúdo aos leitores.

Seja nas páginas do jornal, no site ou nas redes sociais, o Diário de Caratinga busca, há 25 anos, ser a melhor companhia do seu dia. Agradeço a você, leitor, que permite que cada um de nós, em nome do Diário, entre em sua casa para participar da sua vida. Eu torço para que o senhor do início da crônica continue abrindo o jornal por muitas manhãs, para que a mulher permaneça bem informada e para que todos os leitores continuem conosco.

Espero que o Diário de Caratinga possa continuar cumprindo a sua missão com maestria, afinal, somente uma ótima companhia poderia construir uma história de 25 anos com o povo caratinguense. Teremos muitos anos pela frente. Muitos anos de boa companhia. Vida longa ao Diário de Caratinga!

Daniel Dornelas

Colaborador do Diário desde 2018, aluno do UNEC, escritor e produtor de conteúdo literário – @lendocomdaniel