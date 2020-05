22 mil reais são roubados de posto de combustíveis

Polícia Militar consegue prender dois suspeitos

CARATINGA – O posto de combustíveis “Esplanada”, que fica às margens da BR-116, foi alvo de assaltantes nesta última segunda-feira (4). Os autores roubaram 22 mil reais, mas acabaram detidos pela Polícia Militar.

Segundo uma funcionária do posto, dois indivíduos chegaram ao local, chamaram no interfone e disseram que queriam trocar vales do sindicato dos trabalhadores. Como seria um tipo de atividade comum da gerência do posto, a funcionária abriu o portão e permitiu o acesso dos bandidos ao escritório. Assim que os autores entraram, eles anunciaram o roubo. Um dos marginais portava um revólver.

Após renderem as vítimas, de posse de uma garrafa pet com uma substância semelhante a gasolina, os autores começaram a ameaçar as vítimas dizendo que queriam o dinheiro do cofre, e caso não fossem atendidos, iriam atear fogo nelas.

Os assaltantes roubaram R$ 22 mil e uma aliança de ouro. Em seguida, fugiram em uma motocicleta Honda XRE 300, cor preta, sentido a avenida Presidente Tancredo Neves.

Durante rastreamento pela estrada de acesso ao distrito de Dom Modesto, foi localizada em um trilho, dentro de uma mata, a motocicleta usada no assalto, estando o tanque de combustível pintado de cor preta.

Foi verificado no sistema informatizado da polícia que a moto foi roubada na madrugada do último sábado (3) na rua Ernane Tiola, no bairro Esperança.

Dois suspeitos foram presos próximo ao local onde a moto foi encontrada. Ao serem apresentadas as fotos dos suspeitos, eles foram reconhecidos pelas vítimas.

Os dois indivíduos foram presos e conduzidos à delegacia de Polícia Civil. O dinheiro roubado não tinha sido recuperado até o final dessa edição.