Vacina contra influenza é liberada para o restante da população, mas, setor de imunização reforça importância de grupos prioritários procurarem os postos de saúde

CARATINGA- O município alcançou cobertura geral de 92,59% (22.098 doses aplicadas) aos grupos prioritários da Campanha de Vacinação contra a Influenza. Os números foram de 3.924 crianças vacinadas (60,13%), 532 gestantes (62,30%), 92 puérperas (65,71%), 1.741 adultos com idade de 55 a 59 anos (42,20%), 13.380 idosos (100%) e 2.429 trabalhadores de saúde (100%).

“Importante reforçar as baixas coberturas dos grupos de crianças, gestantes, puérperas e adultos de 55 a 59 anos, com a necessidade de melhoria, pois tratam-se de grupos vulneráveis que podem vir a ter complicações em decorrência de adoecimento. Os demais públicos não são relacionados para cálculo de meta pelo Ministério da Saúde”, afirma o coordenador municipal de imunização Bruno Ramos Albano.

O Ministério da Saúde autorizou a liberação da vacinação para o restante da população em virtude da baixa adesão dos grupos prioritários. Mas, com a baixa cobertura, o município enfatiza que ainda possui estoque da vacina para atendimento destas pessoas que são consideradas prioritárias e espera que elas procurem as unidades para a vacinação. O restante da população que tiver interesse em receber a vacina será atendido enquanto houver estoque nas unidades.