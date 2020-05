212 casos descartados e sete confirmados em Caratinga

CARATINGA- Conforme boletim epidemiológico emitido na tarde de ontem, 393 casos suspeitos foram notificados para o município de Caratinga, até às 15h45 desta segunda-feira (11). 7 pacientes já tiveram o diagnóstico confirmado para covid-19. 173 casos ainda seguem em investigação e 212 pacientes já tiveram seu resultado descartado para o novo Coronavírus.

Somente em relação a pacientes residentes em Caratinga, são 328 notificações, 179 casos descartados, 142 casos em investigação, 10 pacientes permanecem internados e quatro óbitos foram descartados.

Já pacientes que residem em outros municípios e foram notificados em Caratinga, são 65 notificações, uma confirmação, 33 casos descartados e 31 seguem em investigação. Nove pacientes permanecem internados e seis óbitos foram descartados.

SETE CASOS CONFIRMADOS

No sábado (9), a prefeitura divulgou o caso positivo de uma paciente de 48 anos, natural de Belém do Pará. Como a filha estuda em Caratinga, a mãe também fica na cidade em alguns períodos do ano. A paciente chegou de Belém dia 4 de maio em viagem aérea. A caminho de Caratinga já apresentou sintomas de perda de olfato e paladar. Preventivamente, foi direto para o apartamento da filha e permaneceu em isolamento.

No sábado, a paciente buscou atendimento em uma clínica particular para realização de uma testagem rápida que apresentou resultado positivou para COVID-19. Diante do resultado, permanece em isolamento em um sítio da família fora do município, mas está clinicamente bem. A prefeitura vai avaliar necessidade de realização de contraprova do teste rápido através da Fundação Ezequiel Dias (FUNED).

Ao todo, Caratinga possui, até o momento, sete casos confirmados.