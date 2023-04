21 municípios confirmam presença na etapa microrregional do JEMG

CARATINGA- Aconteceu na quinta-feira (27), na Casa Ziraldo de Cultura, a reunião técnica da Etapa Microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). Participaram representantes de 21 municípios que confirmaram a presença na etapa que acontecerá entre os dias 15 e 21 de maio em Caratinga.

Na reunião foram apresentados os detalhes ligados ao regulamento da competição, além da realização do sorteio das chaves das modalidades coletivas (basquete, futsal, handebol e voleibol). Na etapa microrregional ainda acontecerão partidas da modalidade xadrez.

Além de Caratinga, confirmaram participação os municípios de Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Dom Cavati, Entre Folhas, Iapu, Inhapim, Ipaba, Ipanema, Piedade de Caratinga, Pingo D’Água, Pocrane, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Taparuba, Tarumirim, Ubaporanga e Vargem Alegre, representando 40 escolas das redes municipais, estaduais e privadas de ensino.

Haverá disputas em dois módulos de idade – Módulo I (para alunos/atletas de 12 a 14 anos) e Módulo II (para alunos/atletas de 15 a 17 anos). A abertura da Etapa Microrregional acontecerá no dia 15 de maio (segunda-feira), às 8h, no Ginásio Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva, no bairro Limoeiro.