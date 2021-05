20% da população já foi imunizada com pelo menos uma dose da vacina contra coronavírus

CARATINGA– O município de Caratinga já imunizou 20% de sua população com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19.

18.813 pessoas receberam o imunizante no município que conta com 92.603 habitantes, até esta terça-feira (25). Ao todo são 2.966 profissionais da Saúde, 13.820 idosos asilados e acima de 60 anos, 68 pessoas com deficiência e institucionalizadas, 165 profissionais das forças de Segurança, 1.482 pessoas com comorbidades e 12 pessoas com deficiência cadastradas.

Confira o quantitativo aplicado, relacionado às D1 e D2:

Idosos Asilados

Dose 1: 121

Dose 2: 121

Pessoas com deficiência em Residências Inclusivas

Dose 1: 68

Dose 2: 66

Profissionais da Saúde

Dose 1: 2.966

Dose 2: 2.236

Idosos (90 anos ou mais)

Dose 1: 472

Dose 2: 350

Idosos (85 – 89 anos)

Dose 1: 716

Dose 2: 435

Idosos (80 – 84 anos)

Dose 1: 1233

Dose 2: 602

Idosos (75 – 79 anos)

Dose 1: 1.755

Dose 2: 1.644

Idosos (70 – 74 anos)

Dose 1: 2.314

Dose 2: 2.182

Idosos (65 – 69 anos)

Dose 1: 3.492

Dose 2: 2.154

Idosos (60– 64 anos)

Dose 1: 3.717

Dose 2: 126

Profissionais das forças de segurança

Dose 1: 165

Pessoas com comorbidades (18 – 59 anos):

Dose 1: 1.482

Pessoas com deficiência cadastradas no BPC (40 – 59 anos):

Dose 1: 12