20% da população de Caratinga já teve os dados coletados pelo Censo 2022

Apesar do bom andamento da pesquisa, recenseadores têm que lidar com desconfiança de moradores, que chegam a recusar o recebimento dos profissionais nos domicílios

CARATINGA– 20% da população de Caratinga já teve os dados coletados no Censo 2022. As informações foram repassadas pelo chefe da agência Joelson de Carvalho. Apesar do bom andamento da pesquisa no município, os recenseadores ainda encontram algumas dificuldades devido à desconfiança e falta de informações de moradores, que chegam a recusar o recebimento dos profissionais nos domicílios.

Conforme Joelson, apesar de ainda não ter completado um mês da coleta, o trabalho tem transcorrido com agilidade, dentro do esperado. “Estamos muito felizes com o andamento. A produtividade do pessoal em campo está muito boa, já estamos com 40% do território já em campo, ou seja, dos setores que temos para coletar e já estão sendo coletados. E já chegamos no patamar de 20% da população coletada. Estamos muito felizes e otimistas com esse resultado inicial feito pelos nossos recenseadores”.

Joelson frisa que a importância do Censo vai muito além da contagem da população. “Sabemos que o Fundo de Participação dos Municípios e do Estado depende dessas informações, principalmente da população, mas, além disso estamos coletando alguns dados sociodemográficos que são importantes também para as políticas públicas e para a iniciativa privada. Por exemplo, estamos investigando acesso à educação, quantas pessoas ainda são analfabetas na nossa região, temos informações sobre saneamento básico, acesso à água e esgoto, coleta de lixo, entre outras informações, inclusive em relação a trabalho e rendimento”.

As informações do Censo demográfico são de grande relevância considerando ainda que a pesquisa só acontece de 10 em 10 anos. O atraso ocorreu em virtude da pandemia, como destaca o chefe da agência. “Já estamos com essa carência de informações, a gente não tinha uma real noção da quantidade de pessoas por faixa etária, porque o que nós tínhamos, a condição real, era de 2010. E essa informação agora coletada em 2022 vai ser utilizada para os próximos 10 anos, para todas as políticas públicas, os projetos. Mais do que responder o Censo por causa da sua obrigatoriedade legal, tem uma lei que fala que todo cidadão é obrigado a responder ao IBGE, assim como também obriga o IBGE a garantir o sigilo daquelas informações, só utilizar para fins estatísticos, ou seja, vai transformar aquilo apenas em porcentagem, números; é um ato de cidadania”.

Ele agradece à população de Caratinga que, na sua maioria, tem recebido bem o recenseador e busca sensibilizar aqueles que ainda estão desconfiados da coleta. “Nosso recenseador está bem caracterizado, com boné, colete, tem o crachá, que tem o QR CODE que você pode confirmar a identidade dele. Pode também ligar pelo 08007218181, pode acessar o site também respondendo.ibge que você também pode ter acesso às informações e saber qual recenseador está passando na sua, principalmente as pessoas que estão em condomínios fechados e têm mais medo e receio de abrir a portaria. Pedimos à população que abra as portas para o recenseador, ele não precisa necessariamente entrar na sua casa para fazer o Censo, pode fazer do portão, até do seu ambiente de trabalho se você quiser pedi-lo para encontrar em outro local. Mas, é importante que todos sejam contados, para o bem do município e do País”.

A previsão é de que até o mês de outubro a coleta seja concluída. “Como estamos num andamento muito bom acreditamos que vamos conseguir. Daqui a um mês, um mês e meio, já temos uma noção melhor de como está a população. Já temos alguma informação nova que em relação a 2010 para 2022 muitas casas novas, novas construções. Isso quer dizer que o município está crescendo mesmo, que a cidade está desenvolvendo, isso pra gente é muito gratificante” afirma Joelson.

DESAFIOS DOS RECENSEADORES

O recenseador Leonardo Fonseca destaca como tem sido a rotina na coleta de dados. “Muito gratificante, as pessoas estão sendo até receptivas conosco, está dando para desenvolver nosso trabalho. Mas, realmente essas Fake News acabam atrapalhando um pouco, mas, graças a Deus, está dando para fluir o trabalho, cerca de 90% a 95% das pessoas estão sendo receptivas e colaborando”.

Leonardo também deixa um recado para a que a população participe ativamente do Censo. “No que vocês puderem colaborar é muito importante, passando o máximo de informações possíveis para que possa promover uma melhora mesmo para a população, saber o acesso a saneamento básico, higiene. Saber a real situação para que os órgãos competentes possam tomar as devidas providências”.

Ana Alice Cavalcante, que atua como supervisora no Censo em Caratinga, reforça as dificuldades enfrentadas e as alternativas adotadas pelos recenseadores. “Estamos tendo muitas dificuldades com ausências das pessoas nos seus domicílios, muitas trabalham em horário comercial, normalmente das 8h às 18h. E nessas questões aconselhamos o recenseador ir em horários mais à noite, 19h, 20h, às vezes até final de semana, para achar as pessoas em casa. É importante que essas pessoas sejam contadas, para que os dados sejam verídicos. Então, não se assustem, recebam eles, estarão devidamente identificados”.

Em relação àqueles que se recusam a receber os recenseadores, o IBGE está buscando outros meios para que elas possam participar da pesquisa. “Tivemos alguns casos de recusa, pessoas que de forma alguma quiseram responder ao Censo. Pedimos que deem atenção, essa pesquisa é muito importante. Se quiser vir na agência também para conversar, como proceder, se quiser fazer por telefone ou internet, a gente arruma uma forma para que participe. O importante é não ficar de fora”, finaliza.