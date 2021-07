2.719 estudantes podem ser absorvidos pela rede municipal

12 escolas estão aptas à municipalização em Caratinga: Menino Jesus de Praga e Dom Carloto serão repassadas integralmente ao município, caso haja adesão

CARATINGA- 2.719 alunos de 12 escolas estaduais de Caratinga que ofertam os anos iniciais, incluindo sede e distritos, podem ser absorvidos pela rede municipal de ensino em 2022.

Deste quantitativo, 1.067 estudantes fazem parte de escolas que atendem exclusivamente ao ensino fundamental: as estaduais Menino Jesus de Praga e Dom Carloto, que serão repassadas integralmente para a responsabilidade do município, caso haja adesão do executivo ao Projeto Mãos Dadas do Governo do Estado.

Conforme apurado pela reportagem, em Caratinga, nesta modalidade de ensino, o Estado atende a mais alunos que a rede municipal de Ensino. O município acolhe 2.496 alunos, o que corresponde a 48% do Ensino Fundamental 1-Anos Iniciais, enquanto o estado recebe os outros 52%.

Se a Prefeitura de Caratinga assinar o termo de adesão manifestando interesse pela municipalização, encaminhar o projeto para a Câmara Municipal e ele for aprovado pelos vereadores, ainda serão repassados para a prefeitura os anos iniciais das seguintes escolas estaduais da área rural: Professora Maria Fontes e Maria Alves da Silveira (Santa Luzia); Escola Estadual João Moreira Franco (São Cândido); Mary Lucca Chagas (São João do Jacutinga); Escola Estadual Sudário Alves Pereira (Patrocínio) e Escola Estadual Antônio Pena Sobrinho (Santo Antônio do Manhuaçu).

Já na sede, quatro escolas são indicadas para a municipalização dos anos iniciais: Engenheiro Caldas, Princesa Isabel, Sinfrônio Fernandes e Juarez Canuto de Souza.