2.458 estudantes realizarão as provas do Enem em Caratinga

DA REDAÇÃO- O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 começa a ser aplicado no domingo (13). Além das provas de linguagens e ciências humanas, os estudantes farão a única prova subjetiva do exame, a de redação. Na região serão dois municípios de aplicação das provas, sendo 2.458 inscritos em Caratinga e 676 inscritos para Inhapim.

Já no segundo dia, 20 de novembro, os participantes realizarão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias.

Antes de entrar na sala, o participante receberá um envelope porta-objetos para guardar todos os itens proibidos. É obrigatório que os equipamentos eletrônicos estejam desligados e sejam guardados dentro do envelope, e que este seja alojado debaixo da carteira.

Conforme informações do Ministério da Educação, será eliminado o participante que portar qualquer um dos itens a seguir fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas, sendo declaração de comparecimento impressa; óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares; caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos; livros, manuais, impressos, anotações; protetor auricular; relógio de qualquer tipo; e quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, iPods, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar.

Também não são permitidos alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico; fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens ou quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

Às 12h, começarão os procedimentos de identificação com a abertura dos portões. A ida ao banheiro após esse horário requer nova identificação do participante para retorno à sala.

REDAÇÃO

As redações do Enem são avaliadas em cinco competências, cada uma valendo 200 pontos: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa; compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa; selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação; e elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Cada prova passa por dois corretores. Caso haja diferença de mais de 100 pontos em relação à nota total da prova ou de mais de 80 pontos em relação a alguma das competências, o texto passa, então, por um terceiro corretor. Se a diferença persistir, a prova é avaliada por uma banca composta por três professores, que atribuirá a nota final do participante.

Segundo o edital do Enem, são motivos para zerar a redação, uga total ao tema; não obediência ao tipo dissertativo-argumentativo; texto com até sete linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo, ou extensão de até dez linhas escritas no sistema Braille; cópia de texto(s) da prova de redação e/ou do Caderno de Questões sem que haja pelo menos oito linhas de produção própria do participante; impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, em qualquer parte da folha de redação; números ou sinais gráficos sem função clara em qualquer parte do texto ou da folha de redação; parte deliberadamente desconectada do tema proposto; assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante; texto predominante ou integralmente escrito em língua estrangeira; folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho; e texto ilegível, que impossibilite sua leitura por dois avaliadores independentes.