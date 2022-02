2.164 crianças já foram imunizadas

DA REDAÇÃO- O município de Caratinga já imunizou 2.164 crianças contra a covid-19. Os dados foram informados pela Secretaria de Saúde. A vacinação é a medida mais importante para garantir a segurança das crianças na volta às aulas presenciais. Em janeiro de 2022 foi iniciada a vacinação contra a covid-19 para o público infantil.

Até o dia 15 de fevereiro, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) distribuiu 1.243.540 doses de vacinas para as Unidades Regionais de Saúde (URS), no estado já foram aplicadas 558.093 doses e a cobertura vacinal é de 30%. Já na macrorregião do Vale do Aço já foram aplicadas 18.228 doses de vacinas infantis, e a cobertura vacinal é de 23,89% até agora.

De acordo com a área técnica em imunização da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano, os municípios vêm relatando baixa adesão da vacinação infantil contra a covid-19. O baixo índice se dá principalmente por conta de informações falsas difundidas em redes sociais sobre a segurança e eficácia da vacina. Natália Littig, referência técnica em imunização da SRS-Coronel Fabriciano, ressalta que todas as vacinas utilizadas na campanha de vacinação contra a covid-19 são seguras e que é fundamental a vacinação infantil. “É importante proteger as crianças, principalmente aquelas que convivem com alguém do grupo de risco ou quando a própria criança faz parte desse grupo. É importante também para evitar que as crianças possam ter complicações da doença como a síndrome inflamatória multissistêmica” explica Natália.

Para reverter essa situação os municípios estão elaborando ações como o dia D da vacinação, promovendo atividades para as crianças no local da imunização, disponibilizando certificados de coragem, utilizando as redes sociais para incentivar a busca pela vacina, entre outras iniciativas.

A SRS-Coronel Fabriciano recebeu no dia 14, segunda-feira, 6.470 doses da vacina Pfizer para aplicação da primeira dose (D1) em crianças de 5 e 11 anos e 2 mil doses da vacina AstraZeneca para a imunização da população adulta. A distribuição das doses para os municípios começou na terça-feira (15).