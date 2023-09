Divulgada a lista das crianças selecionadas com suas caricaturas da Marilene Godinho

CARATINGA – No último sábado (23), foi realizada a seleção das caricaturas da escritora caratinguense Marilene Godinho desenhadas pelos alunos da faixa etária de 9 a 12 anos (4 e 5º ano) de 22 escolas da rede municipal e de três particulares. Os 75 desenhos selecionados irão compor a mostra competitiva do 1º Salão Maluquinhos de Humor de Caratinga, que será realizada no período de 02 a 06 de outubro, na Casa Ziraldo de Cultura. O evento faz parte da programação do 18º Salão Internacional de Humor de Caratinga, numa realização do produtor cultural Elcio Danilo Russo Amorim, o Edra, com apoio da Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer.

A primeira etapa da competição artística, por intermédio de Rosa Irene Toledo Nascimento, apoio pedagógico da Secretaria de Educação de Caratinga, foi feito o contato e apresentação do regulamento com a direção das escolas que ficaram com a incumbência de escolher os dez melhores desenhos de suas respectivas escolas, desenhados em sala de aula.

Ainda, sob a supervisão do cartunista Edra, a comissão julgadora formada por Elzi Russo Amorim, Conceição Imaculada da Silva Moreira, Sônia Maria Mendes e Verônica Moreira, além de escolher os três melhores desenhos dentre os dez desenhos enviados por cada escola, direcionou também os 20 desenhos finalistas entre todos os inscritos. Entre estes desenhos finalistas uma comissão julgadora de premiação, formada por pessoas ligadas a artes, definirá os vencedores divididos entres os três primeiros colocados e duas menções honrosas.

Nas redes sociais, a escritora caratinguense Marilene Godinho manifestou a sua alegria de ser a grande homenageada do evento. “Obrigada Edra. Estou feliz com essa homenagem. Não sei se mereço, mas agradeço. Sua sensibilidade de artista, busca sempre coisas do alto”.

Por sua vez, o cartunista Edra também fez o seu pronunciamento: “Agradeço o apoio e a logística recebida ao pessoal da educação e cultura da prefeitura, estendendo ao empenho de todas as diretoras, as professoras que se envolveram direta e indiretamente neste projeto e as crianças participantes. Estou feliz pela oportunidade de poder prestar essa singela homenagem a Marilene Godinho, muito animado com esta primeira edição e já tenho planos de novidades e aprimoramentos para a próxima edição”.

Lista de Alunos Selecionados

E.M. SANTO ANTÔNIO

* Arlei Lúcio Costa Lima (FINALISTA)

* Eliza Sofia da Silva Ribeiro (FINALISTA)

* Maycon Araújo de Souza (FINALISTA)

E.M. PADRE ROQUE COLOMBO

-Ana Laura Souza Pinto

-Laura Soares de Paula

-Sara Kleber Wutke Miranda da Costa

E.M. GERALDO MARQUES CEVIDANES

– Flávio Ferraz Monfreda Filho

– Kauan José Gomes Mendes

– Miriã Figueiredo Rocha

E.M. DONA GLORINHA ROCHA ABELHA

* Davi de Sousa Santana Moacir (FINALISTA)

– Gustavo Claudione Fernandes

– Sophia Delfino Almeida Lopes

E.M. SEBASTIÃO DOS SANTOS ROSA

– Arthur Batista da Silva

– Daniel Goularte de Laia

– Isabelle Dias Medina

E.M. GERLY RODRIGUES MOREIRA

– Júlia Finamore do Nascimento

– Maria Luisa da Silva Rocha

– Thaieny Vitória Morais Domingos

E.M. ILHA DA FANTASIA

– Jullyane Cândido Barbosa

– Maycon Justino de Souza

* Rhayane Gonçalves Ribeiro (FINALISTA)

E.M. DÁRIO GROSSI

– Emanuelly Moreira de Paula

– Flávio Gustavo Teixeira de Landa

* Maria Cecília Faria Silva (FINALISTA)

E.M. PADRE JOSÉ WALLECK

– Gabriel de Souza Corrêa

– Marcos Vinícius Gomes de Lacerda

– Sara Dutra Cupertino

E.M. MARIA DO CARMO RIBEIRO

– Eshilley Lara Barbosa Luz

– João Gabriel Fernandes Carvalho

– Maria Sofia da Silva

E.M. BARQUINHO AMARELO

– Ana Laura Lucas Lopes

– Heitor Miguel Oliveira Araújo

– Pedro Henrique Ramos Teixeira

E.M. CRISPIM DE AQUINO RAMOS

– Yasmin Tháfila Conceição Bolina

– Maria Vitória Gomes

– SophiaEmanuelly da Silva Costa

E.M. MENINO JESUS DE PRAGA

* Heitor Ferreira de Souza (FINALISTA)

– Lara Mayumi Freitas Hanzava

– Sara Vitória Ferraz Diniz

E.M. SEBASTIÃO CLEMENTE VIEIRA

– Arthur Phillype Dias da Silva

– Enzo Otávio Ferreira dos Santos

* Francisco Nogueira Neto (FINALISTA)

E.M. DONA SEBASTIANA RITA THEODORO

– Geraldo Cristian do Nascimento

– João Lucas Sena de Souza

– Santiago Henrique

E.M. PADRE ANTÔNIO BATISTA DE CARVALHO

– Letícia Emanuelly Silva de Assis

* Lorena Vitória Machado Arcanjo (FINALISTA)

– Sophya Luiza Rocha Oliveira

E.M. LUIZ ANTÔNIO BASTOS CÔRTES

– Laura Vitória Machado Silva

– Rislene Nogueira Araújo

– Samuel Caique Moreno Baião

E.M. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

– Gustavo Dutra de Carvalho

– Karine Cristina Lopes Clemente

– Lorrayne Vitória Braz Lopes

E.M. NOSSA SENHORA DO CARMO

* Evelin Valentina Dias da Silva Caetano (FINALISTA)

– Gabrielle Soares de Oliveira

– Maria Fernanda Martins da Silva

E.M. DR. MANINHO

– Alexandre Oliveira Maciel

* João Victor Gabriel de Souza (FINALISTA)

– Sulamita Rodrigues Neiva

E.M. ANTÔNIO MARTINS TEIXEIRA

* Ana Clara da Silva Pires (FINALISTA)

* Celeste Sofia Marques de Paula (FINALISTA)

* Yuri Erismar de Souza Cruz (FINALISTA)

E.M. BEZERRA DE MENEZES

* Gabriella Ferraz Gomes (FINALISTA)

– Júlia da Silva Santiago

– Wanêssa de Souza

ESCOLA EXPOENTE

* Ana Amélia Mafra (FINALISTA)

* Gustavo Pereira Murta (FINALISTA)

* Társila Rodrigues Peixoto (FINALISTA)

ESCOLA LÍBER

– Davi Emídio Ribeiro Paiva

* Gustavo Moreira Lima (FINALISTA)

– Matheus Ângelo

ESCOLA PROFESSOR JAIRO GROSSI

– Heitor Nascimento de Souza

* Murilo Formaggini Freitas Santos (FINALISTA)

– Pedro Eduardo Andrade